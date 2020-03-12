2020-03-12T18:52:47+03:00
Спорт

В Нижнем Тагиле отменили соревнования по лыжным прыжкам с трамплина среди женщин

Чемпионат отменили из-за распространения коронавируса
Алина СУРИНА
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Соревнования должны были пройти с 13 по 15 мартаСоревнования должны были пройти с 13 по 15 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле отменили соревнования по лыжным прыжкам с трамплина среди женщин. Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта. На официальном сайте указано, что чемпионат, который должен был пройти с 13 по 15 марта, пришлось отменить из-за продолжающейся вспышки и распространения коронавируса.

- Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников являются приоритетом, - написали представители Международной федерации лыжного спорта.

Также отменили финал континентального кубка в Чайковском и соревнования по прыжкам на лыжах среди мужчин в Норвегии. В федерации отметили, что соревнования были последними в сезоне 2019-2020 для туров Кубка мира.

Напомним, в Екатеринбурге на днях отменили проведение международного турнира по дзюдо «Большой шлем-202». Такое решение приняла международная федерация дзюдо. Мероприятие также должно было пройти с 13 по 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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