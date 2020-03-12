Свердловские спасатели патрулируют Исеть с помощью квадрокоптера

12 Март 2020 2020-03-12T14:10:22+03:00

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Свердловские спасатели МЧС и полицейские решили провести рейды по берегу Городского пруда. А все из-за того, что даже несмотря на весеннюю оттепель, люди продолжали выходить на подтаявший лед.

- Были и такие, кто уже был готов смело формировать центральный водоем с одного берега на другой, и лишь нахождение поблизости людей в форме передумали идти на столь необдуманный шаг, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Но находились и такие «смельчаки», которых сразу останавливали инспекторы и проводили с ними беседы, а также выписывали приглашения на административную комиссию. В этот спасатели решили воспользоваться поддержкой сверху – и запустили квадрокоптер.

- Несмотря на то, что толщина льда еще около 20-30 сантиметров, он хрупкий, ходить по нему очень опасно. Не надо забывать, что Исеть – это река, глубина которой достигает 12 метров, а ее течение «подтачивает» лет, - отметил старший инспектор Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Хренков.

В связи с этим на пруду не остались ни одного безопасного участка для пешеходов. Тем более, что температура сегодняшнего дня достигла +14. А мы, кстати, сегодня рассказывали, что этот день побил суточный рекорд и стал самым теплым за последние четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU