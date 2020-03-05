В Екатеринбурге скончался магистр вуду Антон Симаков
В Екатеринбурге скончался эпатажный магистр вуду Антон Симаков. Маг не выходил на связь с понедельника, а его телефон был выключен. 2 марта магу «стало плохо», и его срочно госпитализировали в больницу, где он и умер.
- Похороны состоялись вчера, 4 марта. Прощание прошло в морге больницы №14 в переулке Суворовском, - рассказал источник 66.RU.
Антон Симаков, пожалуй, самый известный маг-вуду в Екатеринбурге. Популярность он получил благодаря своим эпатажным и шокирующим выходкам. Например, в 2012 году маг устроил перфоманс в поддержку панк-группы Pussy Riot. Прямо перед резиденцией полпреда президента РФ в УрФО он залез в гроб и накрылся деревянной крышкой.
А в 2016 году Симакова признали психически невменяемым после очередного выступления с жертвоприношением на улицах города – тогда он обезглавил петуха над православным крестом.
ИСТОЧНИК KP.RU