2020-02-28T18:51:13+03:00
Общество

«Решил отомстил ей»: стали известны подробности о хозяине-живодере в Екатеринбурге, выбросившем собаку из окна многоэтажки

Мужчину из-за неадекватного поведения отвезли в больницу
Мария ТрапезниковаАлина СУРИНА
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Фото: сообщество "Екб-ЧП"Фото: сообщество "Екб-ЧП"
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Хозяином-живодером, выбросившим собаку с восьмого этажа вчера вечером, оказался местный 40-летний житель. Как рассказал источник «КП-Екатеринбург», мужчина, перед тем как пойти на такой жестокий поступок пил на протяжении несколько недель. Сам он рассказал, что решил таким образом отомстить своему питбультерьеру за попытку укусить.

- На такой поступок его якобы побудило то обстоятельство, что собака попыталась его укусить, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник. - Из-за неадекватного поведения мужчину доставили в больницу.

Напомним, вчера местные жители микрорайона Компрессорный заметили лежащее в снегу бездыханное тело собаки около дома на улице Яскина,12. Ее шея была неестественно вывернута, а из пасти был высунут язык. Собака погибла сразу после падения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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