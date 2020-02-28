2020-02-28T07:35:32+03:00
Общество

Играть в стиле «Битлов»: Ural Music Night озвучила еще несколько хедлайнеров

Выступление трех групп, играющих в стиле ливерпульской четверки, пройдет на новой площадке
Мария Трапезникова
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Группа Billy’s Band. Фото: пресс-служба UMNГруппа Billy’s Band. Фото: пресс-служба UMN
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Оргкомитет «Уральской ночи музыки» (Ural Music Night) озвучили еще несколько новых хедлайнеров, которые уже этим летом зажгут на новой площадке, сооруженной у памятника группе The Beatles на берегу Исети. Играть музыканты в соответствующем жанре – блюз, свинг, джаз, рок и рок-н-ролл.

Первой группой стала Billy’s Band из Санкт-Петербурга, у которой уже больше двадцати альбомов. Они участвовали в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США, Канаде и гастролировали по Европе.

- Нас ждет особое «ламповое» звучание хорошо известных хитов, обаятельный хриплый голос Билли Новика, бескомпромиссная гитара Андрея Рыжика и старомодный саксофон Михаила Жидких, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Группа "Старый приятель". Фото: пресс-служба UMN

Группа "Старый приятель". Фото: пресс-служба UMN

Вторая группа – «Старый приятель» - специально для Ural Music Night готовит новую программу, основанную на творчестве легендарной ливерпульской четверки. Ну, и третья – группа Zebra Band – станет настоящим сюрпризом для ценителей творчества The Beatles. Музыканты сыграют весь их альбом «Abbey Road».

- Мы хотим, чтобы эта сцена объединила все поколения битломанов, привлекла единомышленников, стала местом для нового осмысления великих хитов и приятной ностальгии. Обязательно приходите, будем петь. Главное, не забывайте: All You Need Is Love, - поделился мыслями Евгений Горенбург, один из организаторов фестиваля.

Группа Zebra Band. Фото: пресс-служба UMN

Группа Zebra Band. Фото: пресс-служба UMN

Выступление состоится уже 26 июня. Площадка будет организована при поддержке Генконсульства Великобритании в Екатеринбурге. Напомним, главным хендлайнером фестиваля, с которым екатеринбуржцы встретят рассвет нового дня на площади перед Театром Драмы, стала певица Елка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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