«Уральская ночь музыки» объявила первого хедлайнера

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:18:17+03:00

Певица Елка выступит на площади у Драмтеатра и споет с горожанами «Ночь пройдет, наступит утро ясное…»

Изменить размер текста: A A

Оргкомитет самого крупного уральского фестиваля, Ural Music Night, назвала первого хедлайнера, с которым горожане встретят рассвет нового дня под песню «Бременских музыкантов». Им стала известная поп-певица Елка.

- Выступление Елки - это мощная энергетика, теплота и искренняя, легкая атмосфера. Ее практически осязаемая энергия и способность передавать публике глубокий эмоциональный заряд - привлекают слушателей, желающих получать от музыки больше, чем просто эстетическое удовольствие, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе UMN.

Напомним, что в этом году фестиваль пройдет 26 июня, а акция «Светает» у Октябрьской площади, на которой и выступит Елка, стартует уже 27 июня в 02:00. Всем гостям раздадут 40 тысяч зеркал, с помощью которых они вместе поймают первый луч солнца.

Кстати, не так давно мы писали, что «Ночь музыки» выиграла президентский грант на 40 миллионов. Вся сумма уйдет на организацию мероприятия, однако общий бюджет UMN несколько больше – порядка 123 миллионов рублей.

В прошлом году фестиваль посетило больше 300 тысяч человек, в этом году планируется расширить территорию площадок и количество музыкантов. Поскольку гостей приедет еще больше. Все ошибки, которые произошли в прошлом году, также пообещали исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU