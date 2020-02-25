В Екатеринбурге к станции метро «Ботаническая» пустят еще три автобуса

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:48:47+03:00

К станции метро на Ботанике пустят еще три автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге очередные транспортные изменения – к станции метро «Ботаническая» планируется запустить еще три муниципальных автобуса. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в мэрии.

Так, по его словам, в ближайшее время к метро хотят направить три маршрута: №9, №11 и №17. Сейчас их конечная располагается недалеко от Южного автовокзала, на станции «Южная».

Напомним, в скором времени Ботанику превратят в крупнейший транспортный центр – «золотой» автовокзал, который соберет под одной крышей все виды общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, метро и трамваи.

ИСТОЧНИК KP.RU