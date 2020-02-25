В Екатеринбурге к станции метро «Ботаническая» пустят еще три автобуса
В Екатеринбурге очередные транспортные изменения – к станции метро «Ботаническая» планируется запустить еще три муниципальных автобуса. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в мэрии.
Так, по его словам, в ближайшее время к метро хотят направить три маршрута: №9, №11 и №17. Сейчас их конечная располагается недалеко от Южного автовокзала, на станции «Южная».
Напомним, в скором времени Ботанику превратят в крупнейший транспортный центр – «золотой» автовокзал, который соберет под одной крышей все виды общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, метро и трамваи.
ИСТОЧНИК KP.RU