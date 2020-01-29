2020-01-29T20:35:15+03:00
Общество

Губернатору Евгению Куйвашеву презентовали проект автовокзала в новом торговом центре

Новый торгово-трансортный узел должен появиться к 300-летию Екатеринбурга
Алина Закусина
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Общий объем инвестиций составит порядка 400 млн. долларовОбщий объем инвестиций составит порядка 400 млн. долларовФото: Алексей БУЛАТОВ
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29 января рядом со станцией метро «Ботаническая», на территории бывшего Уктусского аэропорта заложили первый камень регионального торгово-транспортно пересадочного узла «Золотой». На торжественной церемонии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также соучредители «Общества Малышева 73» - Игорь Заводовский и Константин Погребинский.

В комплекс будет интегрирован новый автовокзал, в перспективе он заменит нынешний Южный. Проект заручился поддержкой правительства Свердловской области, так как решит сразу несколько задач на периферии Чкаловского и Ленинского районов.

В первую очередь, это дорожная инфраструктура и транспортные развязки. Южный автовокзал, находящийся почти в центре города, неудобен для посадки пассажиров –рейсы идут через центральные улицы и собирают множество пробок. Перенос вокзала ближе к ЕКАДу должен решить эту проблему.

Парковка на 5 600 мест рассчитана на то, что гости города будут оставлять свои машины возле «Золотого», а в центр отправятся на метро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парковка на 5 600 мест рассчитана на то, что гости города будут оставлять свои машины возле «Золотого», а в центр отправятся на метроФото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительное соединение Объездной дороги с улицей Крестинского облегчит нагрузку на соседние перекрестки, также подрядчик планирует расширить полосность моста на улице Щербакова. Комплекс также будет иметь сообщение со станцией метро, подрядчик уже реализовал один такой проект в «Гринвиче».

Евгений Куйвашев навал новые транспортные решения хорошей инвестицией в комфорт и в и отметил предыдущие проекты «Общества Малышева 73»:

- Я знаю, что компания эффективно реализовала ряд проектов на основе государственно-частного партнерства, и здесь тот объект, где стороны будут двигаться навстречу друг другу: и Администрация города, и правительство Свердловской области. Мы сделаем все, чтобы в заявленные сроки этот объект появился, - подытожил губернатор.

По проекту будущий торговый комплекс со зданием автовокзала будет больше Гринвича. Общая площадь проекта составит 308 тыс. кв. м., из них 147 тыс. кв. м. займет автовокзал. Из залов ожидания можно будет спокойно попасть в торговый центр, а выход на платформу будет организован по эскалатору, чтобы посторонние люди не попали в зону посадки.

Перед закладкой первого камня в котлован положили золотые слитки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед закладкой первого камня в котлован положили золотые слиткиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Идея в том, что пассажиры находятся в зале ожидания в торговом центре, то есть они могут гулять по нему, совершать покупки, есть, спокойно отдыхать. Там же касса, и там же пункт досмотра. Это решение должно значительно повысить уровень транспортной безопасности, - пояснил концепцию Игорь Заводовский.

Объект планируют запустить к 2023 году, когда в городе пройдет Универсиада и будет праздноваться 300-летие. После запуска в эксплуатацию это будет крупнейший современный транспортно-пересадочный узел за пределами Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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