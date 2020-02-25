Зачем генконсул США в Екатеринбурге скидывает короткие видео на родину

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:30:36+03:00

Эми Сторрроу работает в Екатеринбурге с сентября 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эми Сторроу рассказала о своей работе в России

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Эми Сторроу стала Генеральным консулом США в Екатеринбурге осенью 2019 года. До этого она работала в Госдепе, где занималась работой с выпускниками обменных программ. До дипломатической службы Сторроу писала книги, работала редактором и преподавателем.

В Екатеринбурге новый генконсул развивает «кофейную дипломатию». По ее мнению, за чашечкой кофе удобнее обсуждать самые разные вопросы. Главное, по ее словам, слышать собеседника.

Семья Эми Сторроу осталась в США, и во время общения с близкими людьми дипломат скидывает им заранее снятые видео с жителями Екатеринбурге.

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- «Они такие же, как мы», - говорят мне родные во время диалога, - рассказала Эми Сторроу на радио «КП-Екатеринбург».

Также генконсул США в Екатеринбурге говорит, что в этом году город посетит посол США в России Джон Салливан, который пообщается не только с официальными лицами, но и простыми горожанами. Сейчас начинает формироваться программа визита, который станет первым за пределы Москвы для посла.

ИСТОЧНИК KP.RU