Генеральный консул США в Екатеринбурге: США намерены расширить бизнес в России

Бизнес живет своей жизнью, и политика на него не влияет. США намерены расширить бизнес-присутствие в России. В Штатах ждут, что российские предприниматели также будут активнее вести деятельность за океаном.

О первой прочитанной русской книге, культурной деятельности на Урале и полетах на вертолете на границе Европы и Азии и влиянии санкций Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] во время беседы с программным директором радиостанции Людмилой Варакиной.

ВЫДАЛИ МАКСИМУМ ВИЗ

- В Екатеринбурге Вы первым делом опубликовали видео, в котором просили горожан порекомендовать названия книг российских авторов и объявили о создании книжного клуба. Какие книги за время работы в уральской столице Вам удалось прочесть?

- С того момента, как я сюда приехала, по рекомендации местных жителей я прочитала книгу Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Мы создали небольшой клуб любителей чтения при Консульстве. Было очень интересно встречаться и разговаривать с людьми. Большинство из них читали «Мастера и Маргариту» в подростковом возрасте. Поэтому было очень интересно наблюдать, как развивалось их понимание романа.

Позже я читала рассказы Антона Чехова, а недавно прочитала замечательную книгу о Камчатке американской писательницы Джулии Филлипс «Исчезающая земля». Этот детектив, рассказанный от лица женщины, сейчас активно читают в США.

- Что Вам удалось посмотреть на Урале?

- Удалось пересечь границу Европы и Азии змейкой на вертолете. Большое понимание об этих местах пришло из сказов Павла Бажова. Удалось побывать в Первоуральске, Нижнем Тагиле. Но хочется поездить еще.

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу: о санкциях, американских корпорациях на Урале, кофейной дипломатии, феминизме и о том, как получить визу 00:00 00:00

- В 2018 году двоих сотрудников Генконсульства США в Екатеринбурге объявили персонами нон-грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Тогда же из-за взаимной высылки дипломатов с апреля по август не предоставлялись услуги по выдаче виз. Что сейчас происходит?

- Действительно, это внесло сумятицу в процесс выдачи виз. Подчеркну, что мы делаем все для обеспечения легального проезда в Соединенные Штаты. В 2019 году визы получили гораздо больше людей, чем за любой другой соответствующий период времени в прошлом. Около 25 тысяч виз было выдано.

- Когда между нашими странами отменят визы?

- Мне кажется, все были в восторге, если бы у нас были безвизовые отношения. Но пока в ближайшем будущем этого не произойдет. Будет здорово, когда будет так. Сейчас мультивиза выдается на три года.

В эфире радио КП-Екатеринбург Эми Сторроу рассказала о взаимоотношениях России и СШАФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЛИТИКА И БИЗНЕС - ОТДЕЛЬНО

- В Свердловской области объем торговли с США составляет больше 1,5 миллиардов долларов. В уральском регионе работает несколько американских компаний. Санкции не влияют на взаимоотношения бизнеса наших стран?

- Санкции не касаются 90% бизнеса, который есть между США и Россией. На минувшей неделе мы рассматривали возможности для еще большего расширения американского бизнес присутствия в России. Мне очень приятно, что у нас есть такая программа сопоставления: мы - вам, вы - нам. Хочется, чтобы и ваши бизнесмены приезжали в США и там работали.

Сейчас есть такой вариант, что в Россию могут приехать до 20 компаний, которые заинтересованы развивать эти связи.

- Что это за компании?

- Пока о будущем говорить еще сложно. Еще не были найдены такие партнеры, о которых можно было бы детально говорить. Сейчас здесь работают и «Кока Кола», и «Пепси», и «Боинг», всего порядка 1000 бизнесов. Хотелось бы, чтобы их было больше. И давайте не будем забывать про мотоциклы «Харли Дэвидсон».

- У бизнесменов из США есть интерес к работе с уральскими предпринимателями. Получается, что политика не влияет на бизнес?

- Да, это действительно так. И мы рассчитываем на то, что бизнес и дальше будет развиваться все более успешно. Нынешний посол США в России также пришел из бизнеса. Он заинтересован в развитии бизнеса в вашей стране.

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

- Генконсульство США в прошлом году ярко отметило 25-летие. Что за четверть века изменилось во взаимоотношениях США и России кроме санкций?

- Очень многое произошло за эти годы. Мы гордимся тем, что мы – самое первое консульство, открывшееся на Урале. То, что живу здесь, хожу по магазинам, общаюсь с людьми – это живой опыт народной дипломатии. Другим консулам нередко, подшучивая, говорю, что я их старшая сестра, потому что мы здесь - первые.

- А в магазины ходите без охраны?

- Без охраны. Нет, не боюсь, потому что ощущаю себя в безопасности.

- То есть тут безопасно?

- Конечно, я не буду бродить по отдаленным районам глубокой ночью. Но этого я не буду делать и в США.

Эми Сторроу развивает на Урале "кофейную дипломатию"Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОФЕЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

- Какие места Вы можете порекомендовать Вашим соотечественникам?

- Я бы посоветовала ходить по разным небольшим ресторанчикам и кафе. Я сама уже перепробовала и пельмени, и грузинскую еду. Здесь очень много музеев, поэтому я ставлю себе задачу каждую неделю ходить в новый музей. Еще многое предстоит увидеть.

- До Вас консулами были только мужчины. Как произошло, что этот пост заняли Вы?

- Мне очень нравится этот вопрос. Это произошло случайно. Я дважды работала в других должностях за границей вместе с мужчинами. Надеюсь, что эти позиции выровняются, и женщины будут работать пополам с мужчинами.

Иногда я шучу во время разговора с другими дипломатами: ох, я забыла накрасить губы, но и все другие тоже забыли.

- Давайте поговорим о феминизме. Сегодня в США выходит немало фильмов на эту тему. Там говорится, что женщинам нужно становиться дипломатами, президентами. Как вы относитесь к феминизму?

- Давайте сначала уточним, что мы подразумеваем под феминизмом. Для меня это означает то, что нужно предоставлять женщинам равные права. Это не направлено против мужчин. Поскольку я считаю, что, когда мы вместе работаем, то всем предоставляем возможность полностью раскрывать свой потенциал. И тогда мир становится богаче для всех.

Для меня честь работать здесь, мне кажется, что женщины работают здесь так же, как и мужчины на высоких уровнях. Если мы посмотрим на США, то у женщин право голоса появилось ровно 100 лет назад. Давайте представим, что может произойти еще через 100 лет. И этот разговор покажется неактуальным и даже глупым. Именно этого я бы хотела для всего мира. Я бы хотела, чтобы у каждой женщины были те же возможности, которые многие мужчины принимают как должное.

ВСЕОБЩЕЕ РАВЕНСТВО

- Станет ли когда-нибудь в США президентом женщина?

- Абсолютно уверена в том, что так будет. И, конечно, по всему миру женщины часто выполняют самую тяжелую работу. Считают, что пройдет время, и ситуация изменится. Для этого нужно, конечно же, развитие образования.

- В России женщина может стать главой государства, как думаете?

- Это зависит не от меня, это должны решать россияне. Верю, что в любой стране по всему миру должно быть чередование женщин и мужчин на разных высоких должностях.

- Вы говорили, что являетесь сторонницей дипломатии за чашечкой кофе. Какие связи на Урале удалось наладить при помощи такого метода?

- Я выпила здесь очень много кофе. Например, пила кофе в Нижнем Тагиле с чиновниками, учителями, на ВСМПО-Ависма. В православной церкви синагоге, мечети. Знаю, что и в будущем мне предстоит выпить немало кофе.

Основа дипломатии – взаимность. Умение слушать и воспринимать то, что говорят другие. И кофе очень помогает этому процессу.

- Что Вы думаете по поводу ареста генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова?

- Когда что-то происходит с российскими гражданами – это внутреннее дело РФ.

- На поставках титана для компании «Боинг» это как-то скажется?

- Я думаю, что работа продолжится так, как она идет сейчас. Должность арестованного гражданина не имеет прямого отношения ни к корпорации «Боинг», ни к ВСМПО-Ависма.

НОВЫЙ КОНСУЛ США ПРИЕДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГ

- Совсем недавно послом США в России стал Джон Салливан. Расскажите, что это за человек?

- Мне повезло встретиться с послом Салливаном несколько недель назад в Москве. Он очень умный человек. И, что очень важно для России, очень открытый человек.

У него есть приоритеты в работе. Один из них – развитие торговли, а также борьба с терроризмом. Мы стремимся развивать сотрудничество по Арктике, по Афганистану. В целом, наш образ деятельности – это сотрудничество. Вообще-то Джон Салливан скоро приедет в Екатеринбург. Это будет его первая поездка за пределами Москвы.

- Что он будет делать в Екатеринбурге?

- Мы пока еще только разрабатываем план визита. Выдам маленький секрет. Мы попытаемся организовать встречу, на которой местные жители смогли бы ему посоветовать: какую местную ему можно было бы попробовать. Для него это будет возможность встретиться не только с официальными лицами, но и с простыми людьми вроде нас с вами.

Генеральное консульство США работает в Екатеринбурге уже четверть векаФото: Алексей БУЛАТОВ

СКВЕР – НЕ НАША ТЕМА

- В мае 2019 года произошел конфликт в Сквере у Драмтеатра. После того, как все страсти улеглись, у консульства США прошел пикета против вмешательства американской стороны в дела России. Говорили даже, что этот протест был организован американским консульством. Что Вы думаете об этом?

- Это абсурд. Интересно, когда в таких ситуациях говорят, что это спровоцировали американцы, инопланетяне, супергерои. Нам приписывают какие-то сверхъестественные возможности. Консульство не вмешивалось. Это было при моем предшественнике Поле Картере. Он дал ясно понять, что такие обвинения абсолютно абсурдны.

- Почему тогда люди обвиняли американцев?

- Я не могу отвечать за их действия. Вопрос, конечно, хороший, но я за них на него ответить не могу.

- Но ведь в 2018 году двоих сотрудников консульства выслали за деятельность, которая несовместима с дипломатическим статусом. Что-то такое все же произошло?

- Это обоюдные действия. Тогда высылали дипломатов с обеих сторон. Здесь нет никаких теорий заговора.

- Ваша семья живет в США. Что они думают о Вашей работе в России?

- Им все это очень интересно, они сгорают от любопытства. Я постоянно снимаю коротенькие видео и им туда отсылаю. Они каждый раз смотрят и говорят: русские такие же, как мы.

- Приехать не хотят?

- Хотят. Думаю, что моя мама приедет этим летом в Екатеринбург.