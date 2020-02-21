«Иногда, чтобы увидеть нечто большое надо отойти подальше»: Юлия Михалкова рассказала, почему пишет книгу заграницей

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:34:26+03:00

Экс-пельмешка привела в пример российских классиков, которые писали не на родине

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Юлия Михалкова рассказала, почему пишет книгу заграницей. Напомним, светская львица пишет мемуары о своей жизни и мужчинах, отдыхая в Майями. Экс-пельмешка написала в своем Instagram, что «иногда, чтобы увидеть нечто большое, необъятное, масштабное надо отойти подальше». Она привела в пример российских классиков, писавших свои произведения не на родине.

- Вот, вы знали, что свой главный роман «Мать» Максим Горький написал в США? А гениальные «Мертвые души» Гоголь создал в Италии? Сколько стихотворений тонкий поэт Тютчев сочинил во время службы в Европе! Бунин - и тот постоянно путешествовал по миру, - написала Юлия Михалкова в Instagram.

Бывшая участница «Уральских пельменей» написала, что дальние берега - это источник вдохновения для творческого человека. Напомним, что Юлия Михалкова планирует закончить писать книгу через несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU