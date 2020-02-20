2020-02-20T17:09:59+03:00
Звезды

«О, знали бы вы, как это сложно»: Юлия Михалкова рассказала, когда закончит писать книгу о мужчинах

Экс-пельмешка поделилась секретом вдохновения
Юлия СТАЛИНА
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Здоровый сон и прогулки вдохновляют Михалкову. Фото: InstagramЗдоровый сон и прогулки вдохновляют Михалкову. Фото: Instagram
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Светская львица Юлия Михалкова рассказала своим подписчикам, куда она пропадала из соцсетей. Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» все это время писала мемуары о своей жизни и мужчинах. Юмористка пожаловалась, что быть писательницей оказалось сложной задачей.

- О, знали бы вы, как это сложно! С каким трудом приходится сохранять концентрацию и творческое вдохновение, которое в любую секунду как пламя свечи может погаснуть от любого чиха, - причитает Михалкова в Instagram.

Правда Юлия уже нашла идеальную формулу, которая поможет ей быстро написать книгу и сохранить вдохновение. В нее входят: здоровый сон и прогулки. Михалкова решила, что больше всего от написания мемуаров ее отвлекает соцсети, в том числе Instagram. Также пельмешка рассказала, когда она закончит свой роман.

- Если следовать этому плану, то за 3-4 месяца можно написать веселую книгу, - добавила телеведущая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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