«О, знали бы вы, как это сложно»: Юлия Михалкова рассказала, когда закончит писать книгу о мужчинах
Светская львица Юлия Михалкова рассказала своим подписчикам, куда она пропадала из соцсетей. Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» все это время писала мемуары о своей жизни и мужчинах. Юмористка пожаловалась, что быть писательницей оказалось сложной задачей.
- О, знали бы вы, как это сложно! С каким трудом приходится сохранять концентрацию и творческое вдохновение, которое в любую секунду как пламя свечи может погаснуть от любого чиха, - причитает Михалкова в Instagram.
Правда Юлия уже нашла идеальную формулу, которая поможет ей быстро написать книгу и сохранить вдохновение. В нее входят: здоровый сон и прогулки. Михалкова решила, что больше всего от написания мемуаров ее отвлекает соцсети, в том числе Instagram. Также пельмешка рассказала, когда она закончит свой роман.
- Если следовать этому плану, то за 3-4 месяца можно написать веселую книгу, - добавила телеведущая.
ИСТОЧНИК KP.RU