2020-02-21T14:56:14+03:00
Общество

ВТБ и Уральский институт управления — РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках соглашения ВТБ обеспечит зарплатное обслуживание института, выпуск карт и зачисление стипендий для учащихся
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

21 февраля управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов и директор Уральского института управления — РАНХиГС Руслан Долженко подписали соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает реализацию совместных проектов и программ как для студентов и сотрудников вуза, так и для персонала ВТБ.

В рамках соглашения ВТБ обеспечит зарплатное обслуживание института, выпуск карт и зачисление стипендий для учащихся. На следующем этапе предполагается создание современной кампусной системы на базе карт ВТБ. Кроме того, банк предоставит площадку для прохождения производственной практики и стажировок для студентов экономических специальностей. В свою очередь, сотрудники ВТБ смогут участвовать в программах повышения квалификации РАНХиГС.

Фото: предоставлено ВТБ

Фото: предоставлено ВТБ

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, подчеркнул: «Мы стремимся устанавливать партнерские отношения с ключевыми высшими учебными заведениями. В рамках стратегии ВТБ для нас важно не только предоставлять качественный сервис, но и создавать технологичную среду для развития. Уверен, что взаимодействие с уральским филиалом РАНХиГС будет плодотворным по всем направлениям: от организации кампусного проекта до поддержки в подготовке новых кадров для бизнеса и государственных структур».

Руслан Долженко, директор Уральского института управления — РАНХиГС, отметил: «Убежден, что сотрудничество с одним из лидеров банковской сферы откроет для нас новые возможности – как с точки зрения организации образовательного процесса, так и углубления практических навыков учащихся в финансовой сфере. Подписанное сегодня соглашение станет основой для дальнейшей взаимовыгодной работы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и Уральский институт управления — РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве
В Екатеринбурге уничтожили гигантский кофейный стаканчик
Статистика плачевная: на Урале мужчин меньше, чем женщин
Работали ФСБ и СК: на Урале завели дело на чиновника, который "рулил" городским кладбищем
В Екатеринбурге принудительно изымут детей, у которых подозревают коронвирус
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
От удара потерял сознание: в Екатеринбурге на мужчину упала глыба льда
В Каменске-Уральском мужчина атаковал пункт микрозаймов
Лучшие из лучших: сборную России на «Большом шлеме» представят пять уральских дзюдоистов
Екатеринбурженка отсудила 93 тысячи за испорченную дубленку
Логистический учебный класс открылся на Свердловской детской железной дороге
На Урале школьник порезал руку во время урока труда, пока счищал с крыши снег
Самогонные аппараты и шуроповерты: что екатеринбуржцы получат на 23 февраля
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
Салют на 23 февраля в Екатеринбурге 2020: место и время
Двух уральцев отправили под суд за убийство 18-летней давности
Екатеринбург вошел в тройку самых мужественных городов России и СНГ