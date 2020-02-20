Нападали вечерами и отбирали сотовые: полицейские Екатеринбурга задержали группу южан, грабивших студентов

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:26:29+03:00

Почти всем им не было 18 лет

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Полиция Екатеринбурга задержала группу южан, которые грабили студентов. По словам самих пострадавших, «незнакомые молодые люди неславянской внешности», угрожая ножом, отбирали у них сотовые телефоны. Все нападения произошли на территории Верх-Исетского района.

Разбойников удалось задержать практически сразу во время их очередного «рейда» недалеко от общежития одного из колледжей. Они пытались забрать сотовые у двух студентов-третьекурсников.

- Задержанными оказались трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья. После установления личности выяснилось, что одному из подозреваемых 20 лет, двое других еще не достигли 18-летия. Молодые люди нигде не учатся и не работают, ранее не судимы, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Чуть позже полицейские поймали еще двоих, которые тоже нападали на студентов и школьников. Они сами оказались первокурсниками, но уже другого вуза. К уголовной ответственности также не привлекались.

- Полицейские подозревают задержанных в причастности к хищению сотового телефона стоимостью 20 тысяч у первокурсницы, а также в нападении на старшеклассника, - добавили в полиции. – В последнем случае ущерб составил 10 тысяч рублей.

Их действия силовики квалифицируют как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Максимальный срок, который им теперь может грозить – до 10 лет тюрьмы. Сейчас полицейские разыскивают горожан, которые тоже могли пострадать от их рук, и просят позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU