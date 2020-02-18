2020-02-18T15:16:33+03:00
Общество

Чувствительны к взрывчатке: пассажиров Кольцово будут досматривать еще пристальней

В аэропорт приехали 14 детекторов, которые разместили на всех пунктах КПП
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба КольцовоФото: пресс-служба Кольцово
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Досматривать пассажиров аэропорта Кольцово станут еще внимательней. Для этого закупили 14 детекторов нового поколения Itemiser 4DX, которые предназначены для распознавания следов взрывчатых веществ. Их разместили на всех КПП и постах аэропорта, где осуществляется досмотр.

- Новые устройства позволяют сделать анализ вещества контактным способом - специалист берет пробу с любого предмета с помощью специального материала, после чего помещает ее в прибор для проведения анализа, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

На анализ - менее 10 секунд, что крайне важно при обеспечении безопасности на транспорте. Детекторы работают круглосуточно. Как правило, инспектор по досмотру отбирает для анализа порядка 400 проб вещества в сутки.

А осенью прошлого года в Кольцово поступили шесть интроскопов, которые нужны для досмотра багажа и ручной клади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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