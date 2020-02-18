Чувствительны к взрывчатке: пассажиров Кольцово будут досматривать еще пристальней
Досматривать пассажиров аэропорта Кольцово станут еще внимательней. Для этого закупили 14 детекторов нового поколения Itemiser 4DX, которые предназначены для распознавания следов взрывчатых веществ. Их разместили на всех КПП и постах аэропорта, где осуществляется досмотр.
- Новые устройства позволяют сделать анализ вещества контактным способом - специалист берет пробу с любого предмета с помощью специального материала, после чего помещает ее в прибор для проведения анализа, - рассказали в пресс-службе Кольцово.
На анализ - менее 10 секунд, что крайне важно при обеспечении безопасности на транспорте. Детекторы работают круглосуточно. Как правило, инспектор по досмотру отбирает для анализа порядка 400 проб вещества в сутки.
А осенью прошлого года в Кольцово поступили шесть интроскопов, которые нужны для досмотра багажа и ручной клади.
ИСТОЧНИК KP.RU