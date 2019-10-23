В Кольцово появились шесть новых интроскопов для досмотра багажа

23 Окт. 08:19 2019-10-23T08:21:03+03:00

Их уже установили на входе в терминалы аэропорта

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В Кольцово прибыли шесть новых интроскопов HI-SCAN™, которые предназначены для досмотра багажа и ручной клади. Они уже установлены в зонах предполетного досмотра терминалов А и В и на одном из КПП аэропорта. Еще два встроили в конвейерные ленты терминала А.

- На сегодняшний день эти модель является наиболее современным и оптимальным досмотровым аппаратом, - поделились в пресс-службе Кольцово. – Они позволяют получить сразу две проекции изображения досматриваемого объекта. А это, в свою очередь, способствует улучшению качества и увеличению пропускной способности пунктов досмотра.

Отметим, что эти обновления далеко не первые в проекте модернизации аэропорта. Например, минувшим летом Кольцово получил несколько новых самоходных трапов.

ИСТОЧНИК KP.RU