В «Кольцово» закупили новые пассажирские трапы

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-13T11:44:09+03:00

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Международный аэропорту «Кольцово» продолжает обновлять парк спецтехникой. На этот раз в эксплуатацию поступили 4 новых французских трапа.

- Они предназначены для посадки и высадки пассажиров из любых воздушных судов с высотой двери от 2,2 до 5,8 метров. Ширина лестницы новых трапов увеличена с 1,3 до 1,5 – 2 метров, что позволяет обеспечить комфортный и безопасный подъем и спуск пассажиров, - рассказали в пресс-службе «Кольцово».

Их особенность – экономичный двигатель, который обеспечивает снижение расхода топлива на 10%. Срок эксплуатации таких трапов - порядка 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU