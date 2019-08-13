В «Кольцово» закупили новые пассажирские трапы
Они проработают порядка 20 лет
Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"
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Международный аэропорту «Кольцово» продолжает обновлять парк спецтехникой. На этот раз в эксплуатацию поступили 4 новых французских трапа.
- Они предназначены для посадки и высадки пассажиров из любых воздушных судов с высотой двери от 2,2 до 5,8 метров. Ширина лестницы новых трапов увеличена с 1,3 до 1,5 – 2 метров, что позволяет обеспечить комфортный и безопасный подъем и спуск пассажиров, - рассказали в пресс-службе «Кольцово».
Их особенность – экономичный двигатель, который обеспечивает снижение расхода топлива на 10%. Срок эксплуатации таких трапов - порядка 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU