Берите опыт Лондона и деньги инвестора: Минфин пояснил, как нужно строить метро в Екатеринбурге

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:55:43+03:00

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Денег из федерального бюджета для строительства второй ветки метро Екатеринбургу в ближайшие годы получить не удастся. Финансировать проект городу придется на собственные средства. Это указано в ответе федерального Министерства финансов на запрос свердловского регионального отделения партии «Родина».

В документе прописано, что для создания второй ветки подземки можно использовать схему, которая активно применяется в других странах, а также в Москве. Федеральные деньги по этой схеме не привлекаются, зато активно используются средства частных инвесторов, которые получают право застройки территорий, прилегающих к станциям метрополитена. При этом, инвесторы берут на себя только часть финансовой нагрузки, подменяя собой роль Минфина, остальные средства идут из городского и регионального бюджета.

Также руководство Минфина РФ дало уральцам совет, как можно сэкономить от 15 до 30% средств при создании второй метки метров. Для этого нужно построить один тоннель на два пути вместо создания двух однопутных. Для этого понадобится горнопроходческий щит большего диаметра.

Скрин с документа партии "Родина"

Перед тем, как заявиться в Москву на получение денег из федерального бюджета, правительству Свердловской области и руководству Екатеринбурга нужно создать проект второй ветки метро. На это в общей сложности уйдет не менее 1 миллиарда рублей.

В прошлом году для этой цели выделили 250 миллионов рублей. Однако в бюджете города на эту цель в 2020 и 2021 годах расходов не заложено.

По словам сенатора Аркадия Чернецкого, нужно продолжать вкладывать деньги в проектирование, не останавливая этот процесс.

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- Сейчас нужно продолжить проектирование. В 2019 году администрация города выделила 100 миллионов рублей на это. Думаю, что вопрос стронется с мертвой точки, программа поддержки метро будет. Причем не только для Екатеринбурга, а для многих крупных городов. Здесь важно кто будет первым с готовой документацией и скажет – мы готовы строить, - заявил Аркадий Чернецкий «КП-Екатеринбург».

ИСТОЧНИК KP.RU