2020-02-17T18:55:43+03:00
Недвижимость

Берите опыт Лондона и деньги инвестора: Минфин пояснил, как нужно строить метро в Екатеринбурге

Денег на подземку Москва пока не даст
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Подземку можно строить в один тоннельПодземку можно строить в один тоннельФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Денег из федерального бюджета для строительства второй ветки метро Екатеринбургу в ближайшие годы получить не удастся. Финансировать проект городу придется на собственные средства. Это указано в ответе федерального Министерства финансов на запрос свердловского регионального отделения партии «Родина».

В документе прописано, что для создания второй ветки подземки можно использовать схему, которая активно применяется в других странах, а также в Москве. Федеральные деньги по этой схеме не привлекаются, зато активно используются средства частных инвесторов, которые получают право застройки территорий, прилегающих к станциям метрополитена. При этом, инвесторы берут на себя только часть финансовой нагрузки, подменяя собой роль Минфина, остальные средства идут из городского и регионального бюджета.

Также руководство Минфина РФ дало уральцам совет, как можно сэкономить от 15 до 30% средств при создании второй метки метров. Для этого нужно построить один тоннель на два пути вместо создания двух однопутных. Для этого понадобится горнопроходческий щит большего диаметра.

Скрин с документа партии "Родина"

Скрин с документа партии "Родина"

Перед тем, как заявиться в Москву на получение денег из федерального бюджета, правительству Свердловской области и руководству Екатеринбурга нужно создать проект второй ветки метро. На это в общей сложности уйдет не менее 1 миллиарда рублей.

В прошлом году для этой цели выделили 250 миллионов рублей. Однако в бюджете города на эту цель в 2020 и 2021 годах расходов не заложено.

По словам сенатора Аркадия Чернецкого, нужно продолжать вкладывать деньги в проектирование, не останавливая этот процесс.

"Ответ Президента - сигнал для чиновников, что метро нужно строить"

00:00
00:00

- Сейчас нужно продолжить проектирование. В 2019 году администрация города выделила 100 миллионов рублей на это. Думаю, что вопрос стронется с мертвой точки, программа поддержки метро будет. Причем не только для Екатеринбурга, а для многих крупных городов. Здесь важно кто будет первым с готовой документацией и скажет – мы готовы строить, - заявил Аркадий Чернецкий «КП-Екатеринбург».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Берите опыт Лондона и деньги инвестора: Минфин пояснил, как нужно строить метро в Екатеринбурге
Уральская группа опубликовала клип, который придумал Сергей Жуков из «Руки вверх!»
В Екатеринбурге следователи встретились с пострадавшими от действий кредитных кооперативов пайщиками
В Свердловской области за выходные инспекторы ГИБДД поймали 126 водителей без прав
Легендарный Стинг исполнит свои любимые песни на концерте в Екатеринбурге
Пока шансов нет: Палестина будет разговаривать только с новым президентом США
Хрупкое равновесие: коронавирус продолжает «давить» на рубль
Сильный ветер и мокрый снег: в Свердловскую область придет непогода
Потребовал деньги и сигареты: уралец с ножом ограбил продуктовый ларек и сбежал
На Уралмаше открыли отреставрированную школу с тренажерным залом и токарными станками
Угнали прямо со спецстоянки: в уральской больнице недосчитались трех «скорых»