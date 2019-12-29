Итоги 2019 года с Аркадием Чернецким: о метро, прямых выборах мэра и амбициях Екатеринбурга

Сенатор Аркадий Чернецкий отлично знает экономику Екатеринбурга и запросы жителей города. Политик управлял городом с 1992 по 2010 год и смог удержать вместе со своей командой город на плаву.

Подводя итоги 2019 года на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] Аркадий Чернецкий рассказал, как городу получить шанс на строительство второй ветки метро, что дает городу проведение крупных мероприятий и что сделать для того, чтобы снег с улиц убирали вовремя, а скверы благоустраивали по-человечески.

"Ответ Президента - сигнал для чиновников, что метро нужно строить" 00:00 00:00

СИГНАЛ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

- Вы – главный лоббист строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Что нового по этому вопросу?

- Недавнее заявление президента по этому вопросу вдохнуло определенный оптимизм. Хотя однозначного ответа, что да, я дам команду строить метро в уральской столице, нет, такого не было. Но в целом благожелательный тон президента – сигнал для чиновников. Этим вопросом нужно заниматься. Проблема общественного транспорта в городе существует в связи с его активным развитием.

В свое время в полемике с министром экономического развития эту тему я поднимал. В 90-е годы, когда страна испытывала жесточайший дефицит средств, федеральное правительство хоть немножко, но поддерживало метро. А сегодня, когда мы имеем профицитный бюджета, такой программы в принципе не существует. За исключением Москвы, которая активно строит на свои деньги. В стране метростроение практически остановлено.

О второй ветке метро говорят не первый годФото: Алексей БУЛАТОВ

НУЖНО ТОРОПИТЬСЯ

- Что нужно делать сейчас?

- Очень жаль, что мы не решились на подготовку документации за свой счет. Если бы она у нас сейчас была, можно было бы ее представить в правительство и ставить вопрос о скорейшем выделении денег для начала второй линии.

Сейчас нужно продолжить проектирование. В 2019 году администрация города выделила 100 миллионов рублей на это. Думаю, что вопрос стронется с мертвой точки, программа поддержки метро будет. Причем не только для Екатеринбурга, а для многих крупных городов. Здесь важно кто будет первым с готовой документацией и скажет – мы готовы строить.

- Получается, что нужно торопиться?

- Да, в этой ситуации уже нужно торопиться. Ну, и второй вопрос: президент четко обозначил, что это проект, который вряд ли будет реализовываться исключительно за счет федеральных денег. Понадобится региональное софинансирование.

Думаю, что сейчас правительству Свердловской области нужно это софинансирование определить и застолбить его долгосрочность. Проект метро – это не на год, и не на два года. Это длительный период.

Строительство метро потребует "длинных" денег из федерального, регионального и городского бюджетовФото: Алексей БУЛАТОВ

СКОЛЬКО ДЕНЕГ – СТОЛЬКО ПЕСЕН

- Часто высказывают мнение, что метро Екатеринбургу не нужно, а развивать другие виды транспорта. Нынешний мэр Александр Высокинский сказал, что в городе может появиться канатная дорога. Как думаете?

- Другие виды транспорта нужно развивать, несомненно. Канатная дорога достаточно экзотичный вид транспорта, вряд ли он станет массовым, и закрыть самые загруженные маршруты. Нужно прокладывать трамвайные линии, где есть возможность, автобусы.

Но через плотную застройку центральной части Екатеринбурга проходить наземным транспортом сложно. Будет изувечено градостроительное восприятие города, а этого допускать нельзя – у нас очень красивый город. В этом смысле метро – самый быстрый вид транспорта.

Сегодняшние технологии позволяют строить метро относительно быстро. Это полностью функция денег: сколько денег – столько песен.

- В Екатеринбурге появится еще один район – Академический. Было заявление, что Новокольцовский тоже может стать отдельным районом. Девятым по счету. Нужны городу новые районы?

- Восьмой район – это практически уже реальность. Там много жителей, есть перспективы дальнейшего строительства. Он активно развивается. Метро там не помешало бы.

Создание района – это начало очень длительной и непростой процедуры. В России за 30 лет ни один новый район не появился. Нужно много согласований с федеральными ведомствами, чтобы они свои территориальные подразделения разметили там. Это полиция, суд и так далее. Они должны будут пересмотреть свои штатные расписания и расходы. Было бы хорошо, чтобы эти согласования были сделаны до 300-летия Екатеринбурга.

Город убирают от снега неплохо, считает экс-мэрФото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОГРЕССИВНЫЙ ГРАНИТ

- Аркадий Михайлович, нужно ли центр города укладывать гранитной плиткой?

- В свое время не верили, что бехатон – это более современное и удачное решение, чем асфальт. Сегодня новый этап развития. Конечно, с точки зрения восприятия, прочностных характеристик, гранитная плитка – это шаг вперед. Это дорогой шаг. Замахиваться на такой проект можно, когда есть определенный ресурс в кармане. Я рад, что город и область нашли такой ресурс. С точки зрения прочности и долговечности гранит более прогрессивный материла, чем бехатон.

- Но горожане ругаются, что центр перекопан. Еще и снег плохо убирают.

- Есть объективные и субъективные причины этому. Например, недобросовестность некоторых подрядчиков. Но сегодня город обладает необходимым ресурсом для уборки снега. Должен сказать, что в массе своей город убирается неплохо. Допускаю, что есть места, где налицо чье-то разгильдяйство. Но техника есть и есть деньги на ее содержание, зарплаты штата работников.

- В чем все-таки причина недовольства?

- Люди в команде нового мэра в основном пришли туда работать недавно. Сразу сказать, что вы ни на что не годитесь, это было неправильно. Надо дать возможность людям втянуться в эти процессы. Но делать это нужно максимально быстро. Если не получилось, то глава Екатеринбурга должен принимать кадровые решения. Все-таки он – ответственный за состояние города. Я рассчитываю, что ситуация будет исправлена.

На мой взгляд, очень проблемно прошла реконструкция сквера у Оперного театра. Это очевидная вина подрядчика. Он оказался абсолютно несостоятельным для выполнения этой задачи. Это в определенной степени и вина служб, которые не смогли вовремя взять его на шкирку и тряхнуть, что он или уходил с объекта, или работал как надо.

Гранит это долговечно, но дорогоФото: Алексей БУЛАТОВ

ОДНИХ АМБИЦИЙ МАЛО

- Каких амбиций не хватает Екатеринбургу?

- У города серьезные амбиции. Мы первые в стране сдали стратегический план не по шаблону советских времен, а исходя из понимания миссии, задач. Мы замахнулись на ЭКСПО. Это самое крупное в мире мероприятие.

К сожалению, сегодня практика бюджетирования в стране построена таким образом, что регионам достается все меньше и меньше, а муниципалитетам – еще меньше. Население Москвы больше населения Екатеринбурга в 10 раз, а бюджеты столицы больше бюджета уральской столицы – в 50 раз! Вот вам и ответ на вопрос, почему Москва строит по 20 станций метров в год, а в других городах не строится ничего.

Поэтому иметь амбиции мало, нужно находить механизмы для реализации этих амбиций. Не случайно мы пытаемся привлечь в город крупные международные мероприятия. Это один из способов получения дополнительных ресурсов для развития инфраструктуры. Нам это удается.

- Чем Вы занимаетесь в Совете Федерации?

- У меня должность заместителя председателя комитета. Мое направление – ЖКХ и строительство. Очень напряженное направление. За последние годы с точки зрения законодательной базы для ЖКХ и стройки произошли колоссальные изменения. Там есть и частица моего труда.

РИСКИ ПРЯМЫХ ВЫБОРОВ МЭРА

- Нужно ли возвращать прямые выборы мэра?

- У нас осталось в стране несколько городов, где такие выборы сохранились. В администрации президента, по-моему, вопрос о полном исключении прямых выборов мэров не стоит. Но основная практика сегодня – как у нас. Хорошо это или плохо? Вы же знаете, что в каждой системе есть свои плюсы и минусы.

С точки зрения ответственности перед населением: выборный глава - чувствует такую ответственность. С другой стороны, общество не застраховано, что сегодня на волне популизма на этот пост может попасть человек, который с точки зрения личностного потенциала и профессиональных способностей справиться с этой работой не в состоянии.

Техника и штат для уборки города естьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Как раньше в Екатеринбурге готовились к новогодним праздникам?

- Раньше предприниматели принимали гораздо более активное участие. Администрации Екатеринбурга действовала достаточно жестко. Мы предлагали предпринимателям, чтобы они свои объекты приводили в нормальное состояние. Не все это нравилось, но как-то привыкли, что город должен встречать Новый год во всем убранстве.

- Как Вы планируете встретить Новый 2020 год?

- Как обычно, дома с семьей. Никаких особых изысков не будет.

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