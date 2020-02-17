2020-02-17T18:44:54+03:00
Общество

Уральская группа опубликовала клип, который придумал Сергей Жуков из «Руки вверх!»

В видео раскрывается идея ценности живого общения
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видео Youtube\ Пиджаков OfficialФото: скриншот с видео Youtube\ Пиджаков Official
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Уральская группа «Пиджаков» показала клип, который придумал Сергей Жуков из «Руки вверх!». В видео, опубликованном на Youtube, раскрывается идея ценности живого общения. По мнению музыкантов, сейчас многие люди одиноки, даже если находятся рядом, потому, что считают, что их связывают социальные сети.

- Они считают, что их связывают социальные сети, Wi-Fi соединения, провода, коммуникации, но это не так. Связывает людей только любовь. Об этом трек "Вдвоём". Надеемся, что ваш гаджет понадобиться только для того, чтобы посмотреть этот клип и поделиться им с теми кто вам дорог. А после этого - просто любите друг друга, - написано в описании клипа на Youtube.

Клип под названием «Вдвоем» уже посмотрели больше 37 тысяч человек. Отметим, что клип снимали на Свердловской киностудии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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