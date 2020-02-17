2020-02-17T14:31:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге прокуратура проверит водителей автобусов, которые не вышли на работу

Сейчас на линии работают семь дополнительных машин
Мария Трапезникова
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Сейчас на линию вышли семь дополнительных машинСейчас на линию вышли семь дополнительных машинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром сразу три автобуса № 059, курсирующего по маршруту Уралмаш - ЖБИ, не вышли на линию, в связи с чем многие горожане не смогли оперативно добраться до работы.

Многие объяснили это бунтом водителей, однако в самой компании, которая обслуживает маршрут, опровергли информацию. Там отметили, что на самом деле объяснение такого дорожного коллапса очень простое: одна машина просто сломалась, а водители двух других заболели.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура Екатеринбурга установит причины отказа водителей выйти на линию, даст оценку законности действий юрлица, проверит соблюдение требований трудового законодательства, а также законодательства об организации перевозок пассажиров, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас компания оперативно устраняет все перебои - так, на линию направлено семь дополнительных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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