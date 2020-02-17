В Екатеринбурге прокуратура проверит водителей автобусов, которые не вышли на работу
Сегодня утром сразу три автобуса № 059, курсирующего по маршруту Уралмаш - ЖБИ, не вышли на линию, в связи с чем многие горожане не смогли оперативно добраться до работы.
Многие объяснили это бунтом водителей, однако в самой компании, которая обслуживает маршрут, опровергли информацию. Там отметили, что на самом деле объяснение такого дорожного коллапса очень простое: одна машина просто сломалась, а водители двух других заболели.
- В ходе надзорных мероприятий прокуратура Екатеринбурга установит причины отказа водителей выйти на линию, даст оценку законности действий юрлица, проверит соблюдение требований трудового законодательства, а также законодательства об организации перевозок пассажиров, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сейчас компания оперативно устраняет все перебои - так, на линию направлено семь дополнительных автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU