2020-02-17T10:08:09+03:00
Общество

Не получается уехать на работу: в Екатеринбурге почти перестал ходить автобус №059

В компании объяснили, что задержки вызваны поломкой машин и болезнью водителей
Мария Трапезникова
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Перевозчик решает проблему прямо сейчасПеревозчик решает проблему прямо сейчасФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге жители сегодня утром пожаловались на то, что автобус маршрута №059, который курсирует от Уралмаша до ЖБИ, почти перестал ходить. Многие просто не могли уехать от дома на работу и обратно. В некоторых СМИ выдвинули мысль о том, что такие задержки связаны с забастовкой водителей.

В компании ООО «Пегас», которая обслуживает этот маршрут, информацию опровергли, отметив, что на линию не вышли всего три автобуса.

- Забастовок никаких нет. Один автобус сломался, у двух других водители заболели. Такие неполадки бывают у всех. Мы сейчас исправляем ситуацию и стараемся отправить как можно больше автобусов, - рассказали «Комсомолке» в компании. – Других водителей с других маршрутов мы не можем поставить, поскольку иначе у него будут сильные переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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