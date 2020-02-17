Не получается уехать на работу: в Екатеринбурге почти перестал ходить автобус №059

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:08:09+03:00

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В Екатеринбурге жители сегодня утром пожаловались на то, что автобус маршрута №059, который курсирует от Уралмаша до ЖБИ, почти перестал ходить. Многие просто не могли уехать от дома на работу и обратно. В некоторых СМИ выдвинули мысль о том, что такие задержки связаны с забастовкой водителей.

В компании ООО «Пегас», которая обслуживает этот маршрут, информацию опровергли, отметив, что на линию не вышли всего три автобуса.

- Забастовок никаких нет. Один автобус сломался, у двух других водители заболели. Такие неполадки бывают у всех. Мы сейчас исправляем ситуацию и стараемся отправить как можно больше автобусов, - рассказали «Комсомолке» в компании. – Других водителей с других маршрутов мы не можем поставить, поскольку иначе у него будут сильные переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU