Не получается уехать на работу: в Екатеринбурге почти перестал ходить автобус №059
В Екатеринбурге жители сегодня утром пожаловались на то, что автобус маршрута №059, который курсирует от Уралмаша до ЖБИ, почти перестал ходить. Многие просто не могли уехать от дома на работу и обратно. В некоторых СМИ выдвинули мысль о том, что такие задержки связаны с забастовкой водителей.
В компании ООО «Пегас», которая обслуживает этот маршрут, информацию опровергли, отметив, что на линию не вышли всего три автобуса.
- Забастовок никаких нет. Один автобус сломался, у двух других водители заболели. Такие неполадки бывают у всех. Мы сейчас исправляем ситуацию и стараемся отправить как можно больше автобусов, - рассказали «Комсомолке» в компании. – Других водителей с других маршрутов мы не можем поставить, поскольку иначе у него будут сильные переработки.
ИСТОЧНИК KP.RU