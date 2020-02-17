2020-02-17T12:32:06+03:00
Происшествия

Друзья виновника аварии на Малышева рассказали, что пил Васильев перед ДТП

Смотрите, как Владимир Васильев лихачил перед тем, как устроить аварию
Олег ГАЛИМОВ
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За угон машины друга и ДТП с двумя погибшими Васильеву грозит до 20 лет колонии.За угон машины друга и ДТП с двумя погибшими Васильеву грозит до 20 лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Друзья Владимира Васильева, которые видели его в ночь перед аварией на Малышева, дадут показания против него в суде. По данным нашего источника, они признаются, что Владимир перед аварией употреблял спиртное.

- Друг Васильева признался, что тот все же выпивал в ночь перед аварией. И даже назвал, что именно – немецкий крепкий ликер. Даже удивительно, что кто-то решился свидетельствовать против него, учитывая, что он проходит по делу как водитель, устроивший смертельное ДТП в состоянии опьянения, - сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ходом расследования.

Посмотрите, как Васильев Лихачил по пути от квартиры Глеба Березкина до места столкновения.

Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

Напомним, что за угон машины друга и ДТП с двумя погибшими Васильеву грозит до 20 лет колонии.

А это - Данил Приказчиков, приятель Васильева. Он также был в квартире Глеба Березкина в ночь перед аварией Фото: Алексей БУЛАТОВ

А это - Данил Приказчиков, приятель Васильева. Он также был в квартире Глеба Березкина в ночь перед авариейФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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