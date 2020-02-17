Друзья виновника аварии на Малышева рассказали, что пил Васильев перед ДТП

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:32:06+03:00

За угон машины друга и ДТП с двумя погибшими Васильеву грозит до 20 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смотрите, как Владимир Васильев лихачил перед тем, как устроить аварию

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Друзья Владимира Васильева, которые видели его в ночь перед аварией на Малышева, дадут показания против него в суде. По данным нашего источника, они признаются, что Владимир перед аварией употреблял спиртное.

- Друг Васильева признался, что тот все же выпивал в ночь перед аварией. И даже назвал, что именно – немецкий крепкий ликер. Даже удивительно, что кто-то решился свидетельствовать против него, учитывая, что он проходит по делу как водитель, устроивший смертельное ДТП в состоянии опьянения, - сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ходом расследования.

Посмотрите, как Васильев Лихачил по пути от квартиры Глеба Березкина до места столкновения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761281" frameborder="0"></iframe> Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

Напомним, что за угон машины друга и ДТП с двумя погибшими Васильеву грозит до 20 лет колонии.

А это - Данил Приказчиков, приятель Васильева. Он также был в квартире Глеба Березкина в ночь перед авариейФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU