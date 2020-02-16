По тревоге подняли 180 полицейских: в Нижнем Тагиле завершились поиски двух 9-летних школьников

16 Февр. 2020 2020-02-16T20:55:03+03:00

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В Нижнем Тагиле благополучно завершились поиски двух 9-летних мальчишек. Школьник по имени Матвей ушел из дома 14 февраля, а Кирилл – на день позже. С тех пор до сегодняшнего вечера их местонахождение было неизвестно. О том, как проходила операция по поиску двух школьников «Комсомолке» рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

- К счастью, история закончилась благополучно. Сегодня около девяти часов вечера их обнаружила одна из поисковых групп полиции живыми и здоровыми. Ни в какую криминальную историю, к счастью, они попасть не успели. В розыске Кирилла и его приятеля в общей сложности было задействовано порядка 180 представителей МВД. Личный состав нижнетагильского гарнизона полиции поднимался по тревоге. Сейчас поисковым мероприятиям дан отбой, - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что по итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное решение.

- В качестве одной из возможных профилактических мер, будет рассматриваться помещение мальчика в одно из местных детских учреждений, - уточнил представитель полицейского главка.

Также Валерий Горелых добавил, что если бы сегодня детей найти не удалось, то пришлось бы принимать решение о возбуждении уголовного дела. К счастью, до этого не дошло.

ИСТОЧНИК KP.RU