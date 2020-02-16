На Урале полиция разыскивает двух 9-летних школьников

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:56:03+03:00

Об их местоположении ничего не известно уже несколько дней

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В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух 9-летних мальчиков - Кирилла Москаленко и Матвея Нагорнова. Оба ребёнка проживают на Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Кирилл ушёл из дома 15 февраля, а Матвей – днем раньше. Местонахождение обоих школьников до сих пор неизвестно.

Как рассказали «Комсомолке» в МУ МВД «Нижнетагильское», до этого мальчишки уже уходили из дома без спроса взрослых.

- Оба мальчика состоят на учёте в ПДН за самовольные уходы. В настоящее время сотрудники полиции продолжают их поиски, проверяют торговые центры, где часто находятся ребята во время самовольных уходов, связываются со знакомыми. Если кто-то из граждан видел этих подростков, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435) 97-69-32 или на линию 02, - уточнили в полиции.

В день пропажи Кирилл Москаленко был одет в синюю шапку, серо-чёрную болоньевую куртку, тёмно-синие джинсы и тёмные кроссовки с белой подошвой. Матвей Нагорнов в день пропажи был одет в серую куртку, спортивные штаны и бейсболку.

ИСТОЧНИК KP.RU