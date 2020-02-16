2020-02-16T13:56:03+03:00
Происшествия

На Урале полиция разыскивает двух 9-летних школьников

Об их местоположении ничего не известно уже несколько дней
Евгений Стоянов
Поделиться:
На фото Кирилл слева, а Матвей - справа. Фото: соцсетиНа фото Кирилл слева, а Матвей - справа. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух 9-летних мальчиков - Кирилла Москаленко и Матвея Нагорнова. Оба ребёнка проживают на Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Кирилл ушёл из дома 15 февраля, а Матвей – днем раньше. Местонахождение обоих школьников до сих пор неизвестно.

Как рассказали «Комсомолке» в МУ МВД «Нижнетагильское», до этого мальчишки уже уходили из дома без спроса взрослых.

- Оба мальчика состоят на учёте в ПДН за самовольные уходы. В настоящее время сотрудники полиции продолжают их поиски, проверяют торговые центры, где часто находятся ребята во время самовольных уходов, связываются со знакомыми. Если кто-то из граждан видел этих подростков, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435) 97-69-32 или на линию 02, - уточнили в полиции.

В день пропажи Кирилл Москаленко был одет в синюю шапку, серо-чёрную болоньевую куртку, тёмно-синие джинсы и тёмные кроссовки с белой подошвой. Матвей Нагорнов в день пропажи был одет в серую куртку, спортивные штаны и бейсболку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БК «Урал» проиграл «Уфимцу» домашний матч в чемпионате Суперлиги
На Урале полиция разыскивает двух 9-летних школьников
Забросили 10 шайб на двоих: екатеринбургский «Автомобилист» в гостях переиграл минское «Динамо»
«Это трусливая акция»: президент ФНЛ пообещал найти хулиганов, избивших фанатов «Урала»
«Волков, Малышко, Шипулин, они теперь перестали быть олимпийскими чемпионами»: комментатор Дмитрий Губерниев предложил поддержать уральского биатлониста
«Я знал что так будет»: первый тренер Шипулина о том, почему его подопечного лишили золота Олимпиады
С бассейном и в Екатеринбурге продают коттедж за 65 миллионов рублей
Хотел поохотиться: екатеринбуржцу грозит срок за хранение ящика с патронами
Школьники из Екатеринбурга создали специальную книгу для слепых детей
«Постараюсь набраться сил»: легионер «Автомобилиста» перенес операцию
В Екатеринбурге снизилась заболеваемость ОРВИ
Волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которого хозяева хотели усыпить из-за травмы глаза
В Екатеринбург военным бортом доставили икону преподобного Иосифа Волоцкого
Делегация FISU проверила объекты, которые планируется задействовать во время Универсиады в Екатеринбурге
В легендарном екатеринбургском кинотеатре «Салют» прошел последний сеанс