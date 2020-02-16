2020-02-16T16:38:09+03:00
Спорт

БК «Урал» проиграл «Уфимцу» домашний матч в чемпионате Суперлиги

Теперь шансы попасть в плей-офф для нашего клуба существенно уменьшились
Евгений Стоянов
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Команда Михаила Карпенко уступила гостям со счетом 78:81. Фото: БК "Урал"Команда Михаила Карпенко уступила гостям со счетом 78:81. Фото: БК "Урал"
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Баскетбольный клуб «Урал» на домашнем паркете проиграл «Уфимцу». Теперь шансы попасть в плей-офф для нашего клуба существенно уменьшились.

В начале игры гости лучше атаковали из-за дуги. Преимущество уфимцев доходило до десяти очков. Наши баскетболисты наоборот часто промахивались с дальних дистанций.

Правда, в конце второй четверти «Урал» сократил отставание до двух очков. На большой перерыв команды ушли со счетом 41:43.

Но в третьей четверти гости пошли в отрыв. «Уфимцу» удалось довести преимущество до 19 очков. Но «Уралу» в очередной раз удалось переломить ход встречи. Наши баскетболисты не только догнали соперника, но и добились преимущества в одно очко.

Удача отвернулась от «Урала» после удаления Сергея Караулова: за семь минут до конца четвертой четверти он получил второй неспортивный фол и был подвергнут дисквалификации.

Без Сергея «Уралу» было тяжелее атаковать, да и в защите его очень не хватало. В итоге команда Михаила Карпенко довела игру до напряженной концовки, в которой уступила 78:81.

Михаил Карпенко после матча подвел итоги игры. Фото: БК "Урал"

Михаил Карпенко после матча подвел итоги игры. Фото: БК "Урал"

- Мы говорили, что игра против Уфы не станет повторением выездной, которую мы уверенно выиграли. Говорили, что соперник опытный, борется за плей-офф, как и мы. План на игру был агрессивно защищаться с первых минут, но, к сожалению, мы начали агрессивно защищаться только в четвертой четверти, когда очень много проигрывали. Один положительный момент, что мы с минус девятнадцати очков догнали и вышли на одно очко вперед. Характер есть, но не хватило его в трех первых четвертях, - цитирует Карпенко пресс-служба баскетбольного клуба.

Следующий матч БК «Урал» сыграет 19 февраля. Матч пройдет в екатеринбургском в ДИВСе. Игра начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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