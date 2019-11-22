2019-11-22T07:06:17+03:00
Спорт

«Она была жизненно необходима»: баскетболисты «Урала» одержали первую победу под руководством нового тренера

Итоговый счет составил 97:64
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба БК "Урал"Фото: пресс-служба БК "Урал"
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Баскетболисты «Урала» накануне встретились в Уфе с командой «Уфимец». К этому мачту сборная подошла на последнем месте в турнирной таблице и всего с одной победой из семи матчей чемпионата.

- Победа нам была жизненно необходима. На эту игру «Урал» выставил новичка команды, Даниила Синегубова, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА-2, - рассказали в пресс-службе БК «Урал».

В первой четверти хозяева паркета захватили лидерство практически с начала игры. Однако наши игроки усилили защиту и сумели закрыть периметр. Во второй четверти ситуация зеркально отразилась, и теперь уже «Урал» стал атаковать соперника, уйдя в отрыв.

- Наша сборная контролировала ход игры и в третьей четверти, а в заключительном отрезке оформила разгром соперника – набрала 32 очка за 10 минут, пропустив только 13, - добавили в пресс-службе БК.

Игра закончилась со счетом 97:64 в пользу «Урала». Благодаря этой победе команда поднялась с 16 на 11 место в турнирной таблице. Следующий матч пройдет уже в это воскресенье, 24 ноября – в ДИВСе сборная сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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