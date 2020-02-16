Забросили 10 шайб на двоих: екатеринбургский «Автомобилист» в гостях переиграл минское «Динамо»
Екатеринбургский «Автомобилист» второй раз за сезон обыграл минское «Динамо» - 4:6. Встреча получилась довольно зрелищной. Команды на двоих забросили 10 шайб. Встреча проходила в Минске 15 февраля.
Хозяева вышли вперед уже на пятой минуте, но до перерыва игрок «Автобилиста» Алексей Василевский сумел сравнять счет – 1:1. Уже в середине встречи Джеффу Плэтту удалось вывести наш клуб вперед – 1:2. Но минчане сумели отыграться – 2:2.
В самом начале третьего периода «Автомобилист» удачно реализовал большинство – 2:3, а уже через 14 секунд Артем Гареев забросил четвертую шайбу – 2:4. В последующие минуты «Динамо» удалось сравнять счет. Но Дэн Секстон забил пятый гол, вновь вывев нашу команду вперед. На последней минуте нападающий «Автомобилиста» Джефф Плэтт оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В итоге встреча завершилась со счетом 4:6.
Прошлая встреча этих команд проходила в Екатеринбурге. Тогда матч также выдался довольно результативным.
ИСТОЧНИК KP.RU