2020-01-31T07:46:25+03:00
Спорт

Под песни «Агаты Кристи»: уральский «Автомобилист» обыграл минский «Динамо»

Итоговый счет составил 6:5
Мария Трапезникова
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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Накануне на льду Екатеринбурга состоялся, пожалуй, самый необычный мачт. Под песни знаменитой рок-группы «Агата Кристи» в исполнении Глеба Самойлова уральский «Автомобилист» сразился с минским «Динамо». Такие гости не случайны: вчера прошел День уральского рока. Специально по такому случаю все хоккеисты нашей сборной вышли на ле в ретро-форме с эмблемой, под которой «Авто» выступал еще в 80-х годах. Ровно в те времена, когда и был основан свердловский рок-клуб.

Счет открыла наша сборная – в середине первого периода. Но после перерыва минские коллеги все-таки отыгрались. Затем «Динамо» остался в меньшинстве, но воспользовалось ошибкой екатеринбуржцев и вышло вперед.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

- К счастью, ненадолго – Андрей Обидин сравнял счет, а Джефф Плэтт следом реализовал большинство, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист». – В начале третьего периода уже минчане удачно разыграли лишнего. Михаил Мамкин забросил четвертую шайбу, но гости снова отыгрались.

На 56-й минуте Рафаэль Батыршин вывел «шоферов» вперед, но «Динамо» снова нагнало и сравняло счет. После этого Леонида Фомина в воротах заменил Владимир Галкин. А в овертайме Анатолий Голышев принес нашей сборной победу – 6:5.

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

Фото: ХК "Автомобилист"

ИСТОЧНИК KP.RU

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