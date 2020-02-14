Водитель, перевозивший на бублике молодых людей по центру Екатеринбурга, объяснил свой поступок
Водитель, перевозивший на бублике молодых людей по центру Екатеринбурга, объяснил свой поступок. По словам молодого человека, находившегося за рулем каршеринговой машины, друзья снимали видеоролик о том, как нельзя перевозить пассажиров в автомобиле. Об этом водитель рассказал сотрудникам ГИБДД.
- В ходе розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно, что арендованной автомашиной управлял 27- летний житель Екатеринбурга. Сегодня данный гражданин в Госавтоинспекции Екатеринбурга дал объяснение по факту нарушения правил дорожного движения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Екатеринбуржец за девять лет управления автомобилем уже три раза привлекался к административной ответственности - за тонировку, за отсутствие необходимых документов и за несоблюдение требований знаков или разметки. Сейчас молодому человеку за нарушение правил перевозки пассажиров придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.
Напомним, видео как каршеринговая машина едет по центру города с привязанным бубликом, на котором сидят два человека и еще один в багажнике, опубликовал на своей странице в Facebook редактор радиостанции «Эхо Москвы - Екатеринбург» Максим Путинцев.
ИСТОЧНИК KP.RU