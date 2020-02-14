2020-02-14T17:42:44+03:00
Общество

Водитель, перевозивший на бублике молодых людей по центру Екатеринбурга, объяснил свой поступок

Друзья снимали видеоролик о том, как нельзя перевозить пассажиров в автомобиле
Алина СУРИНА
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Фото: личная страница в Facebook Максима ПутинцеваФото: личная страница в Facebook Максима Путинцева
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Водитель, перевозивший на бублике молодых людей по центру Екатеринбурга, объяснил свой поступок. По словам молодого человека, находившегося за рулем каршеринговой машины, друзья снимали видеоролик о том, как нельзя перевозить пассажиров в автомобиле. Об этом водитель рассказал сотрудникам ГИБДД.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно, что арендованной автомашиной управлял 27- летний житель Екатеринбурга. Сегодня данный гражданин в Госавтоинспекции Екатеринбурга дал объяснение по факту нарушения правил дорожного движения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбуржец за девять лет управления автомобилем уже три раза привлекался к административной ответственности - за тонировку, за отсутствие необходимых документов и за несоблюдение требований знаков или разметки. Сейчас молодому человеку за нарушение правил перевозки пассажиров придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Напомним, видео как каршеринговая машина едет по центру города с привязанным бубликом, на котором сидят два человека и еще один в багажнике, опубликовал на своей странице в Facebook редактор радиостанции «Эхо Москвы - Екатеринбург» Максим Путинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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