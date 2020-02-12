2020-02-12T18:11:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге молодые люди прокатились на бублике, прицепившись к каршеринговой машине

Еще один парень сидел в багажнике
Алина СУРИНА
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Фото: личная страница в Facebook Максима ПутинцеваФото: личная страница в Facebook Максима Путинцева
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В Екатеринбурге на проспекте Ленина молодые люди прокатились на бублике, прицепившись к каршеринговой машине. Еще один парень сидел в багажнике. Фотографию с подписью «А из нашего окна дурь в каршеринге видна» опубликовал на своей странице в Facebook редактор радиостанции «Эхо Москвы - Екатеринбург» Максим Путинцев.

- Есть пункт 22.8 ПДД, в соответствии с которым запрещена перевозка людей вне кабины автомобиля. Действия водителя можно квалифицировать по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей), - прокомментировали действия молодых людей в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

По словам автоинспекторов, пассажир своими действиями поставил под угрозу свою жизнь и здоровье, а также отвлекал водителя. Тем самым он создавал опасную ситуацию на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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