2020-02-14T13:59:14+03:00
Общество

Новый транспортный сервис для грузовладельцев разработала Свердловская магистраль

Свердловская железная дорога разработала новый транспортный продукт «Ночной экспресс»
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Ночной экспресс Фото: Сергей КрыловНочной экспресс Фото: Сергей Крылов
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Свердловская железная дорога разработала новый транспортный продукт «Ночной экспресс». Сервис позволяет осуществлять доставку грузов на короткие расстояния в ночное время в составе регулярно курсирующих ускоренных поездов. Услуга, в первую очередь, ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, а также клиентов, имеющих сравнительно небольшие объемы грузов.

В настоящее время ускоренные перевозки на регулярной основе осуществляются по маршрутам ТюменьЕкатеринбург – Тюмень, Пермь – Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Нижний Тагил – Екатеринбург, Тюмень – Тобольск – Тюмень, Тюмень – Сургут – Тюмень, Екатеринбург – Челябинск – Екатеринбург.

Суть сервиса в том, что на станциях, имеющих технологическую возможность формирования вагонопотока в попутном направлении, вагоны разных грузоотправителей объединяются в организованные поезда, которые следуют по утвержденному расписанию. При этом по маршруту поезд следует ночью, когда инфраструктура менее загружена. А погрузка, формирование состава на станции отправления, передача грузополучателю по прибытию в пункт назначения и разгрузочные работы производятся в дневное время. Все это позволяет сократить сроки доставки, рационально использовать ресурсы, оптимально интегрировать грузоперевозки в технологический цикл предприятий.

Важно, что воспользоваться сервисом могут клиенты, осуществляющие погрузку практически на любой станции СвЖД. Для этого достаточно обратиться на станцию и оставить заявку на включение грузов в состав ускоренного поезда на интересующем направлении. На основании заявки специалисты организуют доставку данного груза на станцию формирования «Ночного экспресса» и включение в состав поезда.

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