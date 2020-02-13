«Екатеринбург Арена» примет финал Кубка России по футболу

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:40:50+03:00

В 2009 году финал Кубка России принимал Центральный стадион. Тогда в финале казанский "Рубин" обыграл столичное "Динамо" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбург во второй раз в истории примет финал Кубка России по футболу. Такое решение было принято в ходе последнего заседания исполкома РФС. На данный момент борьбу за титул ведут восемь команд, среди них и «Урал».

Пары четвертьфиналистов:

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва)

«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург)

«Химки» (Химки) — «Торпедо» (Москва).

Стоит отметить, что «Урал» уже дважды играл в финалах Кубка страны. В 2017 и 2019 годах «шмели» уступали московскому «Локомотиву».

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ИСТОЧНИК KP.RU