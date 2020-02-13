«Не все половинки смогли оценить»: студент из Екатеринбурга записал признание в любви с помощью Азбуки Морзе

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:53:59+03:00

Сегодня многие даже не знают о существовании такого способа передачи информации Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В преддверии Дня всех влюбленных студент радиофака УрФУ Никита Бугуев придумал нестандартное признание в любви второй половинке. Парень записал фразу «Я люблю тебя» с помощью Азбуки Морзе

- Азбука Морзе – это гениальное изобретение, про которое забывают. Не все слышали, как она звучит. Год назад я отправил признание одной девушке, использовав «точку тире», а она не поняла его. Оказалось, что девушка даже не знает о существовании азбуки Морзе. Эта история удивила моих однокурсников, которые тоже решили совершить романтический поступок. Не все половинки смогли оценить. Теперь мы предлагаем разослать такое поздравление на 14 февраля или в любой другой день. Признаваться в любви нужно чаще, - рассказывает Никита Бугуев.

Послушайте, как звучит это послание.

Признание в любви через Азбуку Морзе 00:00 00:00

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