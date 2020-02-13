«Ужин в водонапорной башне и сладкий каток»: где отметить 14 февраля в Екатеринбурге в 2020 году

Ко дню Святого Валентина в России относятся по-разному. Одни его не понимают и называют «дурацким». Для других это наоборот еще один повод признаться своей второй половинке в нежных чувствах. Причем речь не идет только о подарках. Влюбленные дарят друг другу сердечки и устраивают приятные сюрпризы в виде романтического ужина или незабываемой прогулки.

Где отметить 14 февраля в Екатеринбурге? «Комсомолка» подскажет, где можно устроить невероятное свидание.

УЖИН В БАШНЕ ПРИ СВЕЧАХ

Хотите удивить свою вторую половинку необычным свиданием? Пригласите его или ее в Водонапорную башню на Плотинке. Здесь полтора года назад открылся уютный музей. Но 14 февраля посетителей не будет. Влюбленные смогут провести целый час вдвоем на втором этаже Водонапорной башни. Романтическую обстановку будут создавать любимая парой музыка и легкое угощение – фрукты и сладости.

–Теперь башня – это не только музей, кофейня, сувенирная лавка, но и театр, дискуссионный клуб, сценическая площадка. С этого года все желающие могут провести в башне незабываемый романтический вечер, – рассказала куратор башни, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова.

Водонапорная башня, ул.Горького, 4в;

Тел.: +7 (343) 344 83 60;

Стоимость свидания – 5900 руб.

Романтический ужин в башне запомнится надолго.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ПАНОРАМОЙ НА ГОРОД

Ужинать вдвойне приятно, если вы находитесь в красивой обстановке. Поэтому ресторан «Vertical», как нельзя лучше подходит для празднования 14 февраля. И все потому, что он находится на 51-м этаже небоскреба «Высоцкий». Это самый «высокий» ресторан на Урале, из окон которого открываются шикарный вид на Екатеринбург. А повара порадуют вас вкуснейшими блюдами европейской, паназиатской и русской кухней. К тому же 14 февраля влюбленных будут целый день угощать влюблённых комплиментами от шеф-повара. А после 20:00 будет играть живая музыка.

Ресторан Vertical, небоскреб «Высоцкий», 51 этаж

Адрес: ул. Малышева, 51, Тел.: +7 (950) 655-75-72

Средний чек – 1500 руб.

СЛАДКИЙ КАТОК

Что может быть романтичнее катания на коньках с любимым в мягком сумеречном свете и окружении снежных хлопьев? Впервые в Екатеринбурге 14 февраля в 18:30 откроют Love каток на территории катка «Исеть парк». Гости мероприятия смогут принять участие во флешмобе, потанцевать на льду с милым белым мишкой из плюша и попробовать главное угощение - «Сладкий снег». Самые везучие романтики заберут с собой ценные призы: организаторы разыграют кофе-машины, сертификаты на двоих в термальные источники, фотосессию на маяке яхт-клуба, плюшевые ламы и сертификаты на месячное посещение катка «Исеть парк».

Мероприятие пройдет 14 февраля в 18.30 на катке «Исеть парк», ул. Бориса Ельцина 6а. Для выхода на лед со скидкой 25% назови на кассе промо-код «Сладкий снег», тел: +7 953 008 77 75

Как приятно держать любимую за руку...Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЕМ ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА

В Галерее Синара АРТ 14 февраля вспомнят великие любовные истории из мира искусства и прочтут отрывки из писем и мемуаров художников, скульпторов, музыкантов и писателей. Героями встречи станут Марк Шагал, Сальвадор Дали, Гертруда Стайн, Сол Левитт, Владимир Маяковский и другие. Гости галереи смогут не только послушать письма знаменитых фигур и поговорить о любви в разных ее формах, но и прочесть заранее подготовленные тексты перед публикой.

Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр», Верх-Исетский бульвар, 15

Начало: 19:00; Тел.: +7 (343) 350-22-00,

Цена: от 150 – 250 руб. (требуется предварительная регистрация)

УЖИН В РОЗОВОМ СВЕТЕ

Кафе La Rose - это кафе-кондитерская, оформленное в розовых тонах. Здесь подают французские эклеры и другие десерты. Изящное местечко так и просит достать телефон и сфотографировать окружающую нежность. А специально для влюбленных в меню появилось розовое кофе и наборы на заказ.

Кафе La Rose, пр. Ленина, 25, тел.: +7 (343) 311-38-38

14 февраля - прекрасный повод признаться в чувствах своей второй половинке.Фото: Влад КОМЯКОВ

В МИРЕ ЭКЗОТИКИ

Давно собирались со своей второй половинкой в жаркие страны, но все никак не удается? Предлагаем вам на несколько часов все-таки прогуляться по экзотическому миру бабочек. Кстати, здесь можно снять очень романтичное селфи с поцелуем.

Парк бабочек, пр. Ленина, 49, Тел.: +7 (343) 221-29-15,

Входной билет стоит 250 рублей.

ПРОГУЛКА НА ЛОШАДЯХ

Что может быть лучше загородного отдыха со своей второй половинкой? Вы сможете запланировать целую программу для вашего празднования дня всех влюбленных – прогулку вдвоем верхом на лошадях, романтичную фотосессию, релаксирующий отдых в spa-центре, в который входят минеральные источники, сауны и даже 1 сеанс массажа в специальном кресле. Если вы неравнодушны к животным, то можете посетить местный контактный зоопарк. Отличное место, чтобы наконец расслабиться и провести день вдвоем.

КСК «Белая лошадь», Сысертский район, пос. Кадниково, ул. Карла Маркса, 1, тел.: +7 (343) 287-77-47.

Обзорная площадка небоскреба Высоцкий - одно из любимых мест влюбленных.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»

Пушистых любят почти все, и общение с ними доставляет море удовольствия и радости. Пригласите свою вторую половинку в уютное анти-котокафе, поделитесь частичкой своей любви с мурлыками, каждый из которых был в свое время спасен с улицы. К вашим услугам вкусные угощения, игры и коллекция книг на любой вкус. Уходя, вы заберете с собой чудесные воспоминания и немного шерсти на одежде.

Котокафе «МЯУ», ул. Набережная рабочей молодежи, 45, тел.: +7 (982) 709-11-04. Цены от 250 рублей за час.

Планируя этот день, не стоит забывать, что День влюбленных - праздник для двоих, и место нужно выбрать так, чтобы оно порадовало вас обоих. Любите друг друга и наполняйте свою жизнь красками!