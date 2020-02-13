На Урале любительницу нецензурной лексики оштрафовали на пять тысяч
Жительница Тавды оскорбила пристава и понесла наказание
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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В Тавде суд оштрафовал на пять тысяч рублей женщину, которая оскорбила пристава. Инцидент произошел на приеме в местном отделении ФССП.
- Неадекватное поведение гражданки П. привело к возбуждению в отношении нее уголовного дела по ст. 319 УК РФ. Накануне приговор вступил в законную силу. Любительница образных выражений и «крепких» слов понесла заслуженное наказание, - отмечают в пресс-службе ведомства.
Добавим, что недавно в Первоуральске у предпринимателя арестовали грузовик за долг в 68 тысяч рублей по налогам.
ИСТОЧНИК KP.RU