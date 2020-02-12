На Урале бизнесмен лишился грузовика из-за долга в 68 тысяч

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:30:12+03:00

Если мужчина не закроет долги, его DAF продадут с молотка

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В Первоуральске бизнесмен лишился грузовика из-за долга в 68 тысяч рублей. Как рассказали в УФССП по Свердловской области, сначала судебные приставы вынесли постановление об ограничении регистрационных действий, но это никак не повлияло на мужчину.

Фото: УФССП по Свердловской области

- В ходе рейдовых мероприятий автомобиль был арестован. Судебным приставом-исполнителем в отношении имущества должника – грузовика DAF, был составлен акт описи (ареста), - пояснили в УФССП.

Теперь грузовик будет храниться у владельца, но если в ближайшее время предприниматель не разберется с долгами – фуру продадут с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU