На Урале бизнесмен лишился грузовика из-за долга в 68 тысяч
В Первоуральске бизнесмен лишился грузовика из-за долга в 68 тысяч рублей. Как рассказали в УФССП по Свердловской области, сначала судебные приставы вынесли постановление об ограничении регистрационных действий, но это никак не повлияло на мужчину.
Фото: УФССП по Свердловской области
- В ходе рейдовых мероприятий автомобиль был арестован. Судебным приставом-исполнителем в отношении имущества должника – грузовика DAF, был составлен акт описи (ареста), - пояснили в УФССП.
Теперь грузовик будет храниться у владельца, но если в ближайшее время предприниматель не разберется с долгами – фуру продадут с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU