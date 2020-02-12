В Екатеринбурге завершились поиски Ксении Раскостовой

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:38:13+03:00

Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении, поисками занимался отряд «Лиза Алерт»

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В Екатеринбурге завершились поиски 70-летней Ксении Раскостовой, которая накануне ушла из дома днем в неизвестном направлении. Было также известно, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и плохо ориентируется в пространстве.

Около полуночи появилось сообщение о том, что бабушку нашли.

- Найдена, жива. Всем спасибо за помощь, - написали руководители отряда.

Напомним, что прошлой осенью в столице Урала искали 27-летнюю Ксению Каторгину. Спустя пять дней тело девушки обнаружили в колодце на Уралмаше, а троих убийц задержали в Челябинской области.

Также после пропажи молодой мамы Юлии Григорьевой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В последний раз женщину видели вместе с южанином.

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ИСТОЧНИК KP.RU