В Екатеринбурге ищут 70-летнюю бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи
В Екатеринбурге ищут 70-летнюю бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи. Раскостова (Серебрякова) Ксения Владимировна ушла из дома сегодня днем. Ее поисками сейчас занимается поисковой отряд «Лиза Алерт». К ним обратился муж, обнаруживший, что супруги нет дома. В ориентировке указано, что пенсионерка не ориентируется в пространстве.
- Ищут её везде. Позванивают и проверяют больницы. Она может быть хоть где. Это и страшно. У людей в возрасте очень часто воспоминания из прошлого, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 157 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: седые, до плеч
Была одета: темно-синий длинный пуховик, черные брюки спортивного типа с двумя белыми полосами, черные сапоги.
С собой: ключи от квартиры
Если вы видели или знаете где может находиться Ксения Владимировна, сообщите инфоргу поиска Анастасии: 8 982 457 89 64.
ИСТОЧНИК KP.RU