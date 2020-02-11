2020-02-11T19:22:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут 70-летнюю бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи

Бабушка ушла из дома сегодня днем, пока ее мужа не было в квартире
Алина СУРИНА
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Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
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В Екатеринбурге ищут 70-летнюю бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи. Раскостова (Серебрякова) Ксения Владимировна ушла из дома сегодня днем. Ее поисками сейчас занимается поисковой отряд «Лиза Алерт». К ним обратился муж, обнаруживший, что супруги нет дома. В ориентировке указано, что пенсионерка не ориентируется в пространстве.

- Ищут её везде. Позванивают и проверяют больницы. Она может быть хоть где. Это и страшно. У людей в возрасте очень часто воспоминания из прошлого, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 157 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: седые, до плеч

Была одета: темно-синий длинный пуховик, черные брюки спортивного типа с двумя белыми полосами, черные сапоги.

С собой: ключи от квартиры

Если вы видели или знаете где может находиться Ксения Владимировна, сообщите инфоргу поиска Анастасии: 8 982 457 89 64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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