В Екатеринбурге автобус из-за столкновения с BMW вылетел в забор

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:31:21+03:00

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В Екатеринбурге автобус 05 маршрута из-за столкновения с BMW вылетел в забор. Авария произошла в районе перекрестка улиц Белинского и Трактористов. Водителям, объезжающим ДТП, пришлось постоять в пробке. По данным ГИБДД, пострадавших в аварии нет.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Напомним, за сегодня это уже второе ДТП с общественным транспортом. Днем на улице Репина, напротив «Екатеринбург Арены», произошла массовая авария с участием двух маршруток, троллейбуса и KIA. В результате ДТП травмы получили три женщины – пассажиры автобуса «Исудзу». С ушибами они госпитализированы в ГКБ № 23.

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