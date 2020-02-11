В Екатеринбурге автобус из-за столкновения с BMW вылетел в забор
В Екатеринбурге автобус 05 маршрута из-за столкновения с BMW вылетел в забор. Авария произошла в районе перекрестка улиц Белинского и Трактористов. Водителям, объезжающим ДТП, пришлось постоять в пробке. По данным ГИБДД, пострадавших в аварии нет.
Фото: Инцидент Екатеринбург
Напомним, за сегодня это уже второе ДТП с общественным транспортом. Днем на улице Репина, напротив «Екатеринбург Арены», произошла массовая авария с участием двух маршруток, троллейбуса и KIA. В результате ДТП травмы получили три женщины – пассажиры автобуса «Исудзу». С ушибами они госпитализированы в ГКБ № 23.
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