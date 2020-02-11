2020-02-11T14:15:38+03:00
Происшествия

У «Екатеринбург Арены» произошла массовая авария с двумя маршрутками и троллейбусом

Также в ДТП пострадала иномарка
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент ЕкатеринбургФото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург
Изменить размер текста:

На улице Репина, напротив «Екатеринбург Арены», произошла массовая авария с участием двух маршруток, троллейбуса и Hyundai Solaris. На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в аварии пострадали два человека.

Авария у Центрального стадиона.Видео: паблик "Лампа"

Одна из маршруток влетела в столб, а иномарка - под троллейбус. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург

Одна из маршруток влетела в столб, а иномарка - под троллейбус. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург

В районе Центрального стадиона образовалась огромная пробка. Фото: Яндекс. Карты

В районе Центрального стадиона образовалась огромная пробка. Фото: Яндекс. Карты

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сын депутата Госдумы устроился на работу в мэрию Екатеринбурга
МегаФон «спрячет» имя любимого в номер телефона
В Екатеринбурге продают детский сад вместе с участком
Почта России выпустила конверты к юбилею легендарного уральского летчика
В Екатеринбурге цыгана, сбившего на машине девушку, отдали под суд
Недемократично: двое из Гордумы Екатеринбурга получили решающие полномочия
Заподозрил в краже кошелька: свердловчанин получил семь лет тюрьмы за убийство своей матери
Гордума Екатеринбурга отвергла новые условия размещения киосков: чем возмущены депутаты
«Рено» за тепло: у екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по «коммуналке»
В Екатеринбурге задержали банду подростков, грабивших в центре города
В Екатеринбурге закрывается кинотеатр «Салют»: названа дата
Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» изменится в период с 23 по 25 февраля
В Екатеринбург привезли чудотворную икону, помогающую излечиться от онкологии
В Екатеринбурге за 45 миллионов продают квартиру с экологичным ремонтом
Уральские бизнесмены отправили в китайский город Гуанчжоу порядка 2 миллионов медицинских масок