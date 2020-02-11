У «Екатеринбург Арены» произошла массовая авария с двумя маршрутками и троллейбусом
Также в ДТП пострадала иномарка
Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург
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На улице Репина, напротив «Екатеринбург Арены», произошла массовая авария с участием двух маршруток, троллейбуса и Hyundai Solaris. На месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, в аварии пострадали два человека.
Авария у Центрального стадиона.Видео: паблик "Лампа"
Одна из маршруток влетела в столб, а иномарка - под троллейбус. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург
В районе Центрального стадиона образовалась огромная пробка. Фото: Яндекс. Карты
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ИСТОЧНИК KP.RU