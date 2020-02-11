Пять лет грозит стрелку, который устроил пальбу из автомата 1 января в Екатеринбурге

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:54:26+03:00

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Прокуратура передала в суд уголовное дело на мужчину, который устроил стрельбу во дворе дома в Екатеринбурге. Это случилось 1 января 2020 года на улице Тверитина. Нетрезвый местный житель, выйдя на улицу, начал стрелять из автомата «СК-АК-103».

- Находясь в общественном месте, беспричинно, из хулиганских побуждений обвиняемый произвел из указанного выше автомата 6 выстрелов вверх, чем грубо нарушил общественный порядок и воспрепятствовал нормальному и спокойному времяпровождению ранее ему незнакомой гражданки и других неустановленных лиц, - комментирует пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Сейчас дело передали в суд и теперь мужчине грозит реальный срок. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU