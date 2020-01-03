Обрадовался Новому году: в Екатеринбурге полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из автомата во дворе дома

В новогоднюю ночь один из жителей Екатеринбурга решил своеобразно отметить праздник. Он вышел во двор дома на Черепанова и начал стрелять из охолощенного автомата.

Местные жители сняли дебошира на видео, а потом выложили ролик в группу "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте". Из диалога двух женщин, снимающих видео, понятно, что мужчина стреляет из автомата во дворе не в первый раз.

В итоге сотрудники полиции отдела №7 сумели вычислить и задержать дебошира. На мужчину завели уголовное дело. Об это рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Также он уточнил, что сыщики уголовного розыска изъяли у мужчины оружие.

Стреляют из автомата во дворе дома на Черепанова.Видео от подписчика

— Стрелком оказался местный житель 1971 года рождения по имени Эдуард, нигде не работающий. Ранее не судимый. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и сообщил, что таким образом он «выразил свои положительные эмоции в честь наступления Нового года». Более подробные обстоятельства Эдуард вспомнить не смог, потому что был сильно пьян в новогоднюю ночь. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — рассказал полковник Горелых.

Также представитель главка уточнил, что Эдуард сейчас находится под подпиской о невыезде. Автомат, из которого он стрелял, сыщики нашли у соседа хулигана. Сейчас оружие направили на экспертизу.

— Убить или ранить человека из такого ствола невозможно. Это охолощенный светозвуковой автомат, свободно продающийся в специализированных магазинах, — добавил Валерий Горелых.