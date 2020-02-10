В Екатеринбурге бесплатно проверят работоспособность тонометров

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:29:10+03:00

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 11 февраля проведет всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Специалисты бесплатно проверят бытовые тонометры артериального давления.

- В прошлом году благотворительная акция Росстандарта впервые прошла по всей стране, и участие в ней приняли более 10 тысяч человек. Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца, - объясняет руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. - Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлый раз многие посетители акции отмечали, что даже не задумывались о том, что тонометр может «врать», и как нужно действовать в такой ситуации».

В Уральском федеральном округе акция пройдет в Екатеринбурге. Специалисты Уралтеста, Челябинского и Курганского ЦСМ проверят тонометры по трем параметрам артериального давления, двум значениям пульса, проведут испытания герметичности манжеты и соединительных трубок.

Акция пройдет 11 февраля в сети многопрофильных клиник «Здоровье 365» по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 83;

г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 2;

г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 122.

Время проведения акции: с 09.00 до 17.00.

Справки по телефону +7 922-215-95-00.

ИСТОЧНИК KP.RU