10 Февр. 2020 2020-02-10T17:31:42+03:00

Константин Киселев выступал и против строительства в сквере у Драмтеатра Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Депутата Гордумы Константина Киселева допросят по делу о протестах в сквере у Драмтеатра. Народный избранник предположил, что получит повестку завтра. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Не думал, не гадал, но вот случилось. Звонит Иван Яковлевич Райхерт. Тот, что ведёт дела по хорошим людям, защищавшим и защитившим сквер около Театра Драмы. Приглашает на допрос. Видимо, завтра вручат повестку. Видимо, в среду на допрос, - написал Константин Киселев в Facebook.

Напомним, Константин Киселев активно выступал за проведение референдума и был противником строительства в сквере у Драмтеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU