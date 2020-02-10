Депутата Гордумы Константина Киселева допросят по делу о протестах в сквере у Драмтеатра
Депутата Гордумы Константина Киселева допросят по делу о протестах в сквере у Драмтеатра. Народный избранник предположил, что получит повестку завтра. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
- Не думал, не гадал, но вот случилось. Звонит Иван Яковлевич Райхерт. Тот, что ведёт дела по хорошим людям, защищавшим и защитившим сквер около Театра Драмы. Приглашает на допрос. Видимо, завтра вручат повестку. Видимо, в среду на допрос, - написал Константин Киселев в Facebook.
Напомним, Константин Киселев активно выступал за проведение референдума и был противником строительства в сквере у Драмтеатра.
ИСТОЧНИК KP.RU