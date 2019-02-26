Гордума Екатеринбурга не согласовала вопросы референдума по храму у Драмтеатра

На очередном заседании депутаты Гордумы Екатеринбурга рассмотрели вопрос о соответствии требованиям федерального, областного и городского законодательства вопросов, вынесенных инициативной группой граждан на референдум.

Что решали депутаты?

Инициативная группа граждан поставила на повестку дня вопрос о проведении референдума по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади возле Драмтеатра.

В документ всего два вопроса: «Вы поддерживаете запрет на строительство объектов капитального строительства в сквере на территории Октябрьской (Театральной) площади в границах улиц Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых Дружин — Набережной Рабочей Молодежи — Октябрьской площади на территории муниципального образования «город Екатеринбург?» и «Поддерживаете ли Вы запрет на строительство объектов капитального строительства в скверах и парках на территории муниципального образования "»город Екатеринбург»?».

- Впервые в новейшей истории Екатеринбурга документы инициативной группы дошли до стадии проверки вопросов референдума. Поэтому мэрия и Гордума получает сейчас уникальный применительный опыт, - говорит председатель Горизбиркома Илья Захаров.

Вопрос о проведении референдума рассмотрели в Правовом департаменте городской администрации. Где усмотрели несоответствие поставленных вопросов нормам закона: специалисты решили, что эти вопросы не относятся к местному уровню, а значит, не могут быть рассмотрены на городской референдум.

Депутатам 26 февраля предстояло решить: действительно ли вопросы референдума могут быть вынесены на местный уровень, либо они нарушают закон.

За и против

Самым активным сторонником проведения референдума и одновременно противником строительства религиозного объекта стал депутат Константин Киселев. По его мнению, земля на набережной Городского пруда была переведена в зону церковной застройки с нарушением закона.

- Рано или поздно нам придется вернуть этот участок в категорию территорий общественного пользования. Был нарушен закон, когда принимали правила застройки и землепользования по этому участку. Законодательно исключена возможность застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства на территории парков и скверов, - заявил Константин Киселев на заседании.

Константин Киселев защищал право горожан на выражение своего мненияФото: Алексей БУЛАТОВ

Также депутат обратил внимание на проблему сокращения количества зеленых насаждений в Екатеринбурге.

- В 2004 году утвердили Генплан застройки до 2025 года. В документе прописано увеличение площади зеленых насаждений до 38,6 квадратных метра на каждого жителя. А сегодня всего лишь 5 метров, - утверждает народный избранник.

Такой же точки зрения придерживается самый молодой коммунист в думе – Андрей Пирожков.

- Нужно учесть мнение горожан. Это главное. Представьте, найдется горожанин, который захочет поставить себе памятник из золота на площади 1905 года. Опять будут юридические отговорки? Надо дать людям высказаться, - говорит Пирожков.

Самым активным противником референдума на заседании стал опытный чиновник и депутат Владимир Крицкий. По его словам, Киселев назвал странную цифру в 5 квадратных метров зелени на человека, ведь в реальности эта цифра сегодня на уровне 36 «квадратов».

Владимир Крицкий выступил последовательным сторонником строительства храмаФото: Алексей БУЛАТОВ

Где взять 118 миллионов на рефедрендум?

По словам председателя Горизбиркома Екатеринбурга Ильи Захарова, комиссия проверила документы инициативной группы жителей на соответствие закону. В целом, претензий у специалистов не возникло. Поэтому решение Гордума о соответствии законодательству должна принять не позднее 6 марта этого года.

- Далее в зависимости от выводов Гордумы, Горизбирком примет решение о регистрации или об отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Всего процедура принятия решения может занять до 119 дней, включая те 25 дней, которые отводятся на сбор 59 905 подписей за проведение народного голосования, - говорит Захаров.

Чиновник обратил внимание на большие затраты, которые нужно будет выделить из других статей городского бюджета на референдум.

- По предварительным расчетам, подготовка и проведение референдума потребует 104 миллиона рублей. Точная сумма зависит от того, летом будет он проведен или же в единый день голосования 8 сентября, плюс видеонаблюдение – это еще 25 тысяч рублей на каждый избирательный участок – это плюсов 14 миллионов. Значит, общая сумма – уже 118 миллионов. Сейчас такие расходы в бюджете не предусмотрены. Их придется изыскать за счет сокращения расходов по другим статьям, - утверждает председатель городской избирательной комиссии.

Илья Захаров отметил, что референдумы в мэрии еще ни разу не обсуждалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Голосование

По итогам голосования депутаты гордумы Екатеринбурга признали формулировку предложенных вопросов не соответствующей нормам закона. «За» проголосовали 28 народных избранников, «против» – всего один, еще один «воздержался».

- Гордума сегодня отказала в проведении референдума по храму. Константин Киселев бился,аки лев. Не вышло, - прокомментировал итоги заседания бывший депутат Гордумы Дмитрий Головин.

До 12 марта Горизбирком вынесет окончательное заключение об отказе в регистрации инициативной группы.

Храм святой Екатерины хотят построить в центре уральской столицы к 300-летию города. Сначала объект предлагали возвести на площади Труда, потом – в акватории Городского пруда. В итоге было выбрано новое место – сквер на Октябрьской площади.