Появилось видео последствий аварии на Кольцовском тракте, где погибли два человека
Появилось видео последствий жесткой аварии, произошедшей на Кольцовском тракте в воскресенье, 9 февраля. Напомним, в ней погибли два человека – водитель и пассажирка такси.
Водитель легковушки превысил скорость и врезался во впередиидущую фуру. От удара Volkswagen Polo буквально расплющило, а достать тела удалось лишь благодаря бригадам МЧС.
На кадрах видеозаписи видно, что верхняя часть Volkswagen Polo сильно деформирована. Пассажир легковушки находился на заднем сиденье. К сожалению, оба человека, находившиеся в машине, погибли.
ДТП на Кольцовском тракте, где погибли два человека.Видео: читатель "КП"
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