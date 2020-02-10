Появилось видео последствий аварии на Кольцовском тракте, где погибли два человека

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:31:08+03:00

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Появилось видео последствий жесткой аварии, произошедшей на Кольцовском тракте в воскресенье, 9 февраля. Напомним, в ней погибли два человека – водитель и пассажирка такси.

Водитель легковушки превысил скорость и врезался во впередиидущую фуру. От удара Volkswagen Polo буквально расплющило, а достать тела удалось лишь благодаря бригадам МЧС.

На кадрах видеозаписи видно, что верхняя часть Volkswagen Polo сильно деформирована. Пассажир легковушки находился на заднем сиденье. К сожалению, оба человека, находившиеся в машине, погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/759884" frameborder="0"></iframe> ДТП на Кольцовском тракте, где погибли два человека.Видео: читатель "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU