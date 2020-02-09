2020-02-09T09:49:23+03:00
Происшествия

Водитель и пассажирка скончались мгновенно: на Кольцовском тракте «Яндекс такси» врезалось в фуру

Спасателям пришлось доставать тела из искореженного Volkswagen Polo
Олег ГАЛИМОВ
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От удара Volkswagen Polo буквально расплющило. Фото: УГИБДД ЕкатеринбургаОт удара Volkswagen Polo буквально расплющило. Фото: УГИБДД Екатеринбурга
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На Кольцовском тракте в аварии погибли два человека, речь идет о водителе и пассажирке «Яндекс такси». По предварительной информации, водитель легковушки превысил скорость и врезался во впередиидущую фуру. От удара Volkswagen Polo буквально расплющило, а достать тела удалось лишь благодаря бригадам МЧС.

Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Фото: УГИБДД Екатеринбурга

- В 08:30 водитель автомашины Volkswagen Polo, двигаясь по автодороге ЕкатеринбургКольцово в районе первого километра, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с движущейся впереди автомашиной MAZ. На месте происшествия погиб сам водитель 1990 года рождения и женщина-пассажир 1965 года рождения. Обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе следствия, - сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, что недавно в Свердловской области грузовой поезд протаранил легковушку, которая проехала на красный сигнал. Лишь по счастливому стечению обстоятельств в аварии никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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