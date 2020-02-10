Спасатели «Екатеринбурггаза» подтвердили квалификацию

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:37:29+03:00

«Екатеринбурггаз» - единственная компания в городе, которая в составе ЦАДУ имеет свои спасательные бригады

Переаттестация специалистов проходит 1 раз в три года

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Спасатели Центрального аварийно-диспетчерского управления АО «Екатеринбурггаз» успешно подтвердили свою квалификацию. Экзамены у сотрудников АО «Екатеринбурггаз» принимал представитель Международного института сотрудничества «Восток-Запад» (г. Москва) Евгений Плотников. Эксперт прибыл в Екатеринбург для проверки наличия необходимой материально-технической базы, обмундирования и инструментов, готовности аварийно-спасательного формирования к действиям при ЧС.

Каждый спасатель «Екатеринбурггаза» подтвердил свой статус по итогам проверки теоретических знаний, после чего продемонстрировал свои навыки в ходе практических учений. По легенде, человек в газовом колодце оказался в безвыходной ситуации, сломал ногу и потерял сознание. Спасатели должны были оперативно спуститься под землю, оказать коллеге первую помощь, эвакуировать пострадавшего и передать в машину скорой помощи.

Далее спасатели отработали ситуацию сильной загазованности в городском газораспределительном пункте – необходимо было предупредить взрыв газа, спасти человека из опасной среды и не пострадать самим, используя специальное оборудование.

Каждый спасатель подтвердил уровень теоретических знаний и продемонстрировал свои навыки в ходе практических учений

По итогам экзаменов личного состава, отраслевая аттестационная комиссия Минэнерго России проведет аттестацию всего спасательного формирования АО «Екатеринбурггаз». Переаттестация спасателей «Екатеринбурггаза» проходит 1 раз в три года.

«Екатеринбурггаз» - единственная компания в городе, которая в составе ЦАДУ имеет свои спасательные бригады. Служба работает круглосуточно и незамедлительно выезжает на место при поступлении информации об аварии или ее угрозе. Статус профессионального аварийно-спасательного формирования аварийная газовая служба «Екатеринбурггаза» получила в 2012 году. И сегодня сотрудники готовы не только к работе с газовым оборудованием, но и к оказанию экстренной медицинской помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждый спасатель прошел медицинские курсы в центре МЧС, водители обучены вождению в экстремальных условиях, с применением спецсигналов. В 2019 году бригады ЦАДУ отработали свыше 10 000 экстренных вызовов.

ИСТОЧНИК KP.RU