ГИБДД разыскивает очевидцев аварии на Уралмаше, где сбили 52-летнего мужчину

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:05:43+03:00

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Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев аварии, которая произошла утром 8 февраля на проспекте Космонавтов, 49, где на регулируемом перекрестке сбили 52-летнего мужчину. Виновник ДТП скрылся.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленной машиной, двигаясь по пр. Космонавтов со стороны ул. Индустрии, на регулируемом перекрестке пр. Космонавтов – Совхозная, допустил наезд на пешехода – мужчину 1967 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на разрешающий сигнал светофора, - отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция просит очевидцев позвонить по телефонам: 8-904-165-33-99, 263-19-02, «02». Анонимность гарантируется. Напомним, что сегодня утром на Кольцовском тракте в результате столкновения с фурой погибли водитель и пассажи «Яндекс такси».

ИСТОЧНИК KP.RU